images
images
images
Falcon Eyes CFR-32GS HL отражатель
Falcon Eyes CFR-32GS HL отражатель
Falcon Eyes CFR-32GS HL отражатель

Falcon Eyes CFR-32GS HL отражатель

Falcon Eyes
Артикул: DAN-3689

Отражатель Falcon Eyes CFR-32GS HL на гибких держателях.

Круглый отражатель с рукоятками и креплением 1/4". Используется в портретной и других видах съемок для подсветки теней или создания светового акцента. Диаметр - 82 см, в сложенном виде диаметр - 32 см. Цвет - золотистый, серебристый.

Описание

Лайт-диск имеет стальной упругий каркас, который прошит по периметру капроновым карманом. Две рукоятки, закрепленные на каркасе, оборудованы отверстиями с резьбой 1/4", это позволяет закрепить его на штативах, стойках или любых других опорах, без использования специального держателя. Комплектуется чехлом.

Комплектация

  • Отражатель Falcon Eyes CFR-32GS HL - 1 шт.
  • Чехол на молнии - 1 шт.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Kupo 356 Universal Floor Stand универсальная стойка
Арт. NVF-9477
Kupo 356 Universal Floor Stand универсальная стойка
Наличие
в наличии 4-10 шт

Kupo 356 Universal Floor Stand - универсальная база для удлинителей стоек.

Универсальня напольная, низкопрофильная стойка-база. Совместима со втулками 28 и 16 мм через входящий в комплект адаптер. Материал - алюминий.

7 050 ₽
В корзину

Видео

FeiyuTech AK4500 стабилизатор для видеосъемки. Обзор
FeiyuTech AK4500 стабилизатор для видеосъемки. Обзор
Эрик Йохансcон. Невозможная фотография
Эрик Йохансcон. Невозможная фотография
Как сделать отличные портреты под дождем. Часть вторая
Как сделать отличные портреты под дождем. Часть вторая
Тина Модотти - яркая звезда фотоискусства первой половины двадцатого века
Тина Модотти - яркая звезда фотоискусства первой половины двадцатого века
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.