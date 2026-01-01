Falcon Eyes CFR-32GS HL отражатель

Описание

Лайт-диск имеет стальной упругий каркас, который прошит по периметру капроновым карманом. Две рукоятки, закрепленные на каркасе, оборудованы отверстиями с резьбой 1/4", это позволяет закрепить его на штативах, стойках или любых других опорах, без использования специального держателя. Комплектуется чехлом.