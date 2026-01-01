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Aurora LDO 1013 S/W Lite Disc oval отражатель 100х130 см серебро-белый

Aurora LDO 1013 S/W Lite Disc oval отражатель 100х130 см серебро-белый

Aurora
Артикул: NVF-7330

Aurora LDO 1013 S/W Lite Disc oval – складной двухцветный отражатель на пружине. Одна поверхность белая, другая серебро. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Размер, см – 100x130.

Описание

Aurora LDO 1013 S/W Lite Disc oval отражатель 100х130 см серебро-белый

Комплектация

   

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