Aurora LDO 1013 S/W Lite Disc oval отражатель 100х130 см серебро-белый

Артикул: NVF-7330

Aurora LDO 1013 S/W Lite Disc oval – складной двухцветный отражатель на пружине. Одна поверхность белая, другая серебро. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Размер, см – 100x130.