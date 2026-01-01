Aurora LDO 1013 S/W Lite Disc oval отражатель 100х130 см серебро-белый

Avenger D650 – мощный телескопический журавль, который выдерживает большие нагрузки.
Предназначен для использования осветительного оборудования с тяжелыми светоформирующими насадками.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Aurora LDO 1013 S/W Lite Disc oval – складной двухцветный отражатель на пружине. Одна поверхность белая, другая серебро. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Размер, см – 100x130.
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Avenger D650 – мощный телескопический журавль, который выдерживает большие нагрузки.
Предназначен для использования осветительного оборудования с тяжелыми светоформирующими насадками.
Фон нетканый Fotokvant BN-1650. Размер 1,6х5,0 м. Цвет белый.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 1,2 кг.
Grifon CL-CLIP – клипса с креплением 1/4 дюйма. Используется при установке студийного оборудования, студийных фонов или цветных фильтров на стойки диаметром до 45 мм или плоские поверхности. Вес - 0,2 кг.