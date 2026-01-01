Phottix (85376) Premio рассеиватель для зонта-отражателя 120 см

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Phottix (85376) Premio - рассеиватель для зонта-отражателя диаметром 120 см.
Плотный белый рассеиватель диаметром 120 см. для передней части зонта Premio. Предназначен для рассеивания света, идеально подходит для создания портретов. Отражатель имеет отверстие для установки студийного осветителя или вспышки. Оборудованный рассеивателем зонт-отражатель превращается в полноценный софтбокс.
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