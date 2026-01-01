images
images
images
images
Phottix 85375 Premio рассеиватель 85 см для зонта-отражателя
Phottix 85375 Premio рассеиватель 85 см для зонта-отражателя
Phottix 85375 Premio рассеиватель 85 см для зонта-отражателя
Phottix 85375 Premio рассеиватель 85 см для зонта-отражателя

Phottix 85375 Premio рассеиватель 85 см для зонта-отражателя

Phottix
Артикул: NVF-9945

Phottix (85375) Premio - рассеиватель для зонта-отражателя диаметром 85 см.

Плотный белый рассеиватель диаметром 85 см. для передней части зонта Premio. Предназначен для рассеивания света, идеально подходит для создания портретов. Отражатель имеет отверстие для установки студийного осветителя или вспышки. Оборудованный рассеивателем зонт-отражатель превращается в полноценный софтбокс.

Описание

Phottix 85375 Premio рассеиватель 85 см для зонта-отражателя

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-5 %
QZSD Q360 алюминиевый штатив с шаровой головой
QZSD Q360 алюминиевый штатив с шаровой головой
QZSD Q360 алюминиевый штатив с шаровой головой
Арт. DAN-2924
QZSD Q360 алюминиевый штатив с шаровой головой
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 20 ч

Штатив QZSD Q360 со съемной шаровой головой.

Максимальная нагрузка до 5 кг. Рабочая высота 153 см. Выполнен из алюминиевого сплава. Рекомендуется для репортажной, предметной или макросъемки.

-5.18 %5 210 ₽
4 940 ₽
В корзину
Fotokvant RAC-BMC металлическая цепь для установки фона
Fotokvant RAC-BMC металлическая цепь для установки фона
Fotokvant RAC-BMC металлическая цепь для установки фона
Арт. FTR-207
Fotokvant RAC-BMC металлическая цепь для установки фона
Наличие
более 10 шт

Fotokvant RAC-BMC - стальная цепь для систем подъёма фонов. Масса цепи с грузом 630 грамм (без учета упаковки). Длина цепи 185 см.

2 620 ₽
В корзину
Fotokvant BN-2150 Black нетканый фон 2,1х5,0 м черный
Fotokvant BN-2150 Black нетканый фон 2,1х5,0 м черный
Fotokvant BN-2150 Black нетканый фон 2,1х5,0 м черный
Арт. FTR-1309
Fotokvant BN-2150 Black нетканый фон 2,1х5,0 м черный
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон нетканый Fotokvant. Размер 2,1х5,0 м. Подходит для домашней студии и студии на выезде

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Вес - 1,7 кг.

1 500 ₽
В корзину
Grifon BA-2854HB перекладина с муфтой и мешком для груза
Арт. NVF-6399
Grifon BA-2854HB перекладина с муфтой и мешком для груза
Наличие
в наличии 1-3 шт

Grifon BA-2854HB – телескопическая перекладина длиной от 70 до 136 см, с муфтой и мешком для груза.

Предназначена для установки оборудования. Диаметр секций 26 и 23 мм. Вес конструкции - 0.7 кг. Нагрузка максимальная - 2.5 кг.

1 860 ₽
В корзину
FST UT-80 фотозонт просветный
Арт. NVF-5817
FST UT-80 фотозонт просветный
Наличие
в наличии 1-3 шт

FST UT-80 – зонт на просвет, диаметром 80 см, идеально подходит для создания мягкого рассеянного студийного освещения с минимальным количеством тени.

Зонт отлично подойдет для рекламной, каталожной или портретной съемки. Вес - 0,2 кг.

390 ₽
В корзину

Видео

Зонты Phottix серия Premio
Зонты Phottix серия Premio
Портретные тарелки Hensel, Elinchrom, Profoto и Fotokvant. Сравнительный тест
Портретные тарелки Hensel, Elinchrom, Profoto и Fotokvant. Сравнительный тест
Как пользоваться моноподом
Как пользоваться моноподом
Люминесцентные и светодиодные лампы. Студийные тесты. Обзор
Люминесцентные и светодиодные лампы. Студийные тесты. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.