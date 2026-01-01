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Lumifor LUSL-101 ULTRA зонт на просвет полупрозрачный 101 см

Lumifor LUSL-101 ULTRA зонт на просвет полупрозрачный 101 см

Lumifor
Артикул: OLE-1213

Lumifor LUSL-101 ULTRA – зонт на просвет. Имеет полупрозрачную основу нейтрального белого цвета. Спицы изготовлены из фибергласа. Позволяет получить мягкое, равномерное освещение без теней и бликов. Легко складывается и упаковывается в сумку для переноски. Диаметр – 101 см, 8 спиц. 

Описание

Lumifor LUSL-101 ULTRA зонт на просвет полупрозрачный 101 см

Комплектация

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