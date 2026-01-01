Lumifor LUSL-101 ULTRA зонт на просвет полупрозрачный 101 см

Fotokvant FLH-05 – переходник, который используется для установки студийных вспышек и аксессуаров. Оснащен винтовым креплением 1/4"-3/8". Материал – алюминий.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lumifor LUSL-101 ULTRA – зонт на просвет. Имеет полупрозрачную основу нейтрального белого цвета. Спицы изготовлены из фибергласа. Позволяет получить мягкое, равномерное освещение без теней и бликов. Легко складывается и упаковывается в сумку для переноски. Диаметр – 101 см, 8 спиц.
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Fotokvant FLH-05 – переходник, который используется для установки студийных вспышек и аксессуаров. Оснащен винтовым креплением 1/4"-3/8". Материал – алюминий.
Fotokvant SM-CL2 – держатель для телефона черный.
Имеет два резьбовых крепления, расположенных у основания держателя и на задней части. Смартфон или другое устройство подобного вида можно закрепить с помощью двух мягких подушечек. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 5,5 до 8,5 см. Размер – 73х35,5х25 мм. Вес – 30 гр.
Стойка Fotokvant LS-1000 высотой до 1 м.
Трехколенная легкая компактная студийная стойка без амортизации. Модель оснащена винтовыми фиксаторами. Для крепления оборудования имеется стандартный адаптер - 1/4". Максимальная высота - 100 см. Минимальная - 50 см. Длина в сложенном состоянии - 44 см. Диаметр ножек 16 мм. Диаметр секций - 22,19,16 мм. Максимальная нагрузка - 1,5 кг. Вес 0,5 кг. Цвет - черный.