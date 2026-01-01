Lumifor LUML-110 ULTRA зонт со сменными поверхностями 110 см

Fotokvant U-84T – фотозонт просветный 84 см. Позволяет получить мягкий
Москва
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Lumifor LUML-110 ULTRA – комбинированный зонт со съемной поверхностью черного цвета. Имеет полупрозрачную основу нейтрального белого цвета. Позволяет получить мягкий, рассеянный свет без теней и бликов (при использовании на просвет), либо дает более направленный мягкий свет (при использовании на отражение). Легко складывается и упаковывается в сумку для переноски. Диаметр – 110 см, 8 спиц.
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Fotokvant U-84T – фотозонт просветный 84 см. Позволяет получить мягкий
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