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Lumifor LUML-110 ULTRA зонт со сменными поверхностями 110 см

Lumifor LUML-110 ULTRA зонт со сменными поверхностями 110 см

Lumifor
Артикул: OLE-1210

Lumifor LUML-110 ULTRA – комбинированный зонт со съемной поверхностью черного цвета. Имеет полупрозрачную основу нейтрального белого цвета. Позволяет получить мягкий, рассеянный свет без теней и бликов (при использовании на просвет), либо дает более направленный мягкий свет (при использовании на отражение). Легко складывается и упаковывается в сумку для переноски. Диаметр – 110 см, 8 спиц. 

Описание

Lumifor LUML-110 ULTRA зонт со сменными поверхностями 110 см

Комплектация

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