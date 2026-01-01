images
images
images
images
Godox UB-165W параболический зонт белый /черный
Godox UB-165W параболический зонт белый /черный
Godox UB-165W параболический зонт белый /черный
Godox UB-165W параболический зонт белый /черный

Godox UB-165W параболический зонт белый /черный

Godox
Артикул: DAN-8676

Godox UB-165W- глубокий зонт диаметром 165 см (65'') с черной внешней и внутренней белой параболической отражающей поверхностью. Белая светоотражающая поверхность не меняет цветовой температуры источника света. Зонт может использоваться совместно со студийными вспышками или светодиодными осветителями . Фотозонт имеет практически круглую форму благодаря 16 спицам, отлично подойдет для портретной съемки.

Описание

Характеристики:

  • Вес - 1.2 кг
  • длина в сложенном виде - 110 см

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant U-SB-165 рассеиватель для параболического зонта 165 см для создания эффекта софтбокса
Fotokvant U-SB-165 рассеиватель для параболического зонта 165 см для создания эффекта софтбокса
Fotokvant U-SB-165 рассеиватель для параболического зонта 165 см для создания эффекта софтбокса
Арт. DAN-3400
Fotokvant U-SB-165 рассеиватель для параболического зонта 165 см для создания эффекта софтбокса
Наличие
более 10 шт

Рассеиватель Fotokvant U-SB-165 для параболического зонта 165 см. Тканевый рассеиватель при использовании превращает параболический зонт в полноценный софтбокс. Диаметр - 165 см.

1 670 ₽
В корзину
Raylab 008-2711 Arctic White фон бумажный 2.72x11 м белый
Raylab 008-2711 Arctic White фон бумажный 2.72x11 м белый
Raylab 008-2711 Arctic White фон бумажный 2.72x11 м белый
Арт. DAN-7572
Raylab 008-2711 Arctic White фон бумажный 2.72x11 м белый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Raylab 008 Arctic White, белый, размер - 2,72x11 м. Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную небликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе.

5 430 ₽
В корзину
-6 %
Fotokvant ST-01 Selens металлическое крепление для ноутбука на штатив
Fotokvant ST-01 Selens металлическое крепление для ноутбука на штатив
Fotokvant ST-01 Selens металлическое крепление для ноутбука на штатив
Арт. DAN-9469
Fotokvant ST-01 Selens металлическое крепление для ноутбука на штатив
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 2 дн, 9 ч

Fotokvant Selens ST-01 крепление для ноутбука на штатив. Вес -1,5 кг.

-5.8 %7 410 ₽
6 980 ₽
В корзину
Raylab 031 Storm Grey фон бумажный 2.72x11 м темно-серый
Арт. DAN-7594
Raylab 031 Storm Grey фон бумажный 2.72x11 м темно-серый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Raylab 031 Storm Grey фон бумажный 2.72x11 м темно-серый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.

5 430 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant RFLH-04 трехколенный кронштейн с держателем для зонта
Fotokvant RFLH-04 трехколенный кронштейн с держателем для зонта
Fotokvant RFLH-04 трехколенный кронштейн с держателем для зонта
Арт. NVF-9208
Fotokvant RFLH-04 трехколенный кронштейн с держателем для зонта
Наличие
более 10 шт

Fotokvant RFLH-04 – трехколенный кронштейн с держателем для зонта.

Кронштейн-адаптер позволяет установить на стойку фотовспышку и зонт. Изгибая сегменты кронштейна можно выставить оптимальный для подсветки угол наклона. 

1 580 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant LS-2100 стойка легкая 210 см для студийного света
Fotokvant LS-2100 стойка легкая 210 см для студийного света
Fotokvant LS-2100 стойка легкая 210 см для студийного света
Арт. NVF-9344
Fotokvant LS-2100 стойка легкая 210 см для студийного света
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant LS-2100 - трехколенная, легкая студийная стойка без амортизации. 

Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный. Максимальная высота - 207 см. Минимальная - 87 см. Длина в сложенном состоянии - 74 см. 

1 110 ₽
В корзину
-10 %
Godox DPU-165T рассеиватель просветный для фотозонта
Godox DPU-165T рассеиватель просветный для фотозонта
Godox DPU-165T рассеиватель просветный для фотозонта
Арт. DAN-9550
Godox DPU-165T рассеиватель просветный для фотозонта
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 5 дн, 14 ч

Рассеиватель Godox DPU-165T просветный для фотозонта. Применяется для параболических фотозонтов Godox UB-165S серебро и Godox UB-165W белый. Преобразует фотозонт в софтбокс.

-10 %1 690 ₽
1 520 ₽
В корзину

Видео

Зонты Phottix серия Premio
Зонты Phottix серия Premio
Создание видеостудии в цокольном этаже
Создание видеостудии в цокольном этаже
Охота за насекомыми
Охота за насекомыми
Фред Херцог - гениальный фотограф повседневности
Фред Херцог - гениальный фотограф повседневности
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.