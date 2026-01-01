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Godox UB-130S параболический зонт серебро/черный
Godox UB-130S параболический зонт серебро/черный
Godox UB-130S параболический зонт серебро/черный
Godox UB-130S параболический зонт серебро/черный

Godox UB-130S параболический зонт серебро/черный

Godox
Артикул: DAN-8673

Godox UB-130S- глубокий зонт диаметром 130 см (51'') с черной внешней и внутренней серебристой отражающей параболической поверхностью. Зонт может использоваться совместно со студийными вспышками или светодиодными осветителями. Фотозонт имеет практически круглую форму благодаря 16 спицам, отлично подойдет для портретной съемки.

Описание

Характеристики:

  • Вес - 1.1 кг,
  • Глубина зонта - 45 см
  • Длина в сложенном виде - 87 см.

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