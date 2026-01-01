Fotokvant UC-101WST зонт комбинированый просвет-отражение серебро белый 101см

Описание

Просветный фотозонт позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта. Применяется при фотографии на документы, в маленьких помещениях, а также в репортажной съемке.

Фотозонт отражатель, предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта.