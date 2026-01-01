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Fotokvant U-91SBO зонт-софтбокс с отражающим куполом 90 см

Fotokvant U-91SBO зонт-софтбокс с отражающим куполом 90 см

Fotokvant
Артикул: NVF-7591

Fotokvant U-91SBO – зонт-отражатель с функцией софтбокса. Обладает функцией софтбокса, что позволяет сочетать все его качества с портативностью. Предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Благодаря малым габаритам этот аксессуар идеально подходит для выездной съемки. Диаметр купола – 90 см.

Описание

Fotokvant U-91SBO зонт-софтбокс с отражающим куполом 90 см

Комплектация


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