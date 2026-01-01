Fotokvant U-91SBO зонт-софтбокс с отражающим куполом 90 см

Зонт Grifon T-84 на просвет белого цвета. Диаметр 84 см. Отлично подходит для постоянных и импульсных источников. Вес - 200 г.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant U-91SBO – зонт-отражатель с функцией софтбокса. Обладает функцией софтбокса, что позволяет сочетать все его качества с портативностью. Предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Благодаря малым габаритам этот аксессуар идеально подходит для выездной съемки. Диаметр купола – 90 см.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Зонт Grifon T-84 на просвет белого цвета. Диаметр 84 см. Отлично подходит для постоянных и импульсных источников. Вес - 200 г.
Фон нетканый Fotokvant. Размер 2,1х5,0 м.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 1,7 кг.