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Falcon Eyes URK-60TGS зонт-отражатель 101 см
Falcon Eyes URK-60TGS зонт-отражатель 101 см
Falcon Eyes URK-60TGS зонт-отражатель 101 см
Falcon Eyes URK-60TGS зонт-отражатель 101 см
Falcon Eyes URK-60TGS зонт-отражатель 101 см
Falcon Eyes URK-60TGS зонт-отражатель 101 см
Falcon Eyes URK-60TGS зонт-отражатель 101 см
Falcon Eyes URK-60TGS зонт-отражатель 101 см
Falcon Eyes URK-60TGS зонт-отражатель 101 см
Falcon Eyes URK-60TGS зонт-отражатель 101 см
Falcon Eyes URK-60TGS зонт-отражатель 101 см
Falcon Eyes URK-60TGS зонт-отражатель 101 см
Falcon Eyes URK-60TGS зонт-отражатель 101 см
Falcon Eyes URK-60TGS зонт-отражатель 101 см
Falcon Eyes URK-60TGS зонт-отражатель 101 см
Falcon Eyes URK-60TGS зонт-отражатель 101 см
Falcon Eyes URK-60TGS зонт-отражатель 101 см
Falcon Eyes URK-60TGS зонт-отражатель 101 см

Falcon Eyes URK-60TGS зонт-отражатель 101 см

Falcon Eyes
Артикул: NVF-6456

Falcon Eyes URK-60TGS – многофункциональный зонт-отражатель 5 в 1. Просветный, золотистый, серебристый, просветный+золотистый, просветный+серебристый. Диаметр 101 см.

Описание

Зонт предназначен для рассеивания света от источников освещения. В комплекте двусторонний отражатель золото/серебро и полупрозрачный рассеиватель. Данная модель позволяет модифицировать поверхности и получить 5 комбинаций.

Просветный зонт покрыт белой полупрозрачной тканью. Световой поток от вспышки попадает на ткань зонта, максимально рассеивается и, увеличивая площадь излучения, равномерно освещает объект съемки. Таким образом, резкий точечный свет, излучаемый при срабатывании фотовспышки, преобразуется в достаточно мягкий световой поток, излучаемый с большей площади.

Серебристая поверхность зонта дает более жесткий, по сравнению с белыми зонтами, свет, что позволяет получать контрастное изображение с четкими тенями.

Золотистая поверхность придает отраженному свету теплые золотистые тона, обычно используется в портретной съемке в качестве моделирующего или контрового источника.

Комбинирование поверхностей применяют для усреднения формируемого эффекта. Прочные эластичные спицы из стекловолокна и соединительные элементы из ударопрочного пластика гарантируют долговечное использование. Ткань из полиэстера обладает высокой износостойкостью.

Характеристики:

  • цвет – просвечивающий/золотистый/серебристый и комбинации: просвечивающий+золотистый/просвечивающий+серебристый
  • диаметр зонта, см – 101
  • глубина зонта, см – 32
  • длина штока, см – 87,5
  • материал зонта – полиэстер
  • материал спиц – стекловолокно

Комплектация

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