Elinchrom (26358) зонт комбинированный белый/просветной 85 см

Grifon SP-4M4F-UR – адаптер с держателем для зонтика. Имеет наружную резьбу 1/4 дюйма и внутреннюю 1/4 дюйма.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Elinchrom (26358) – зонт на просвет и отражение с чехлом серебристого и черного цветов диаметром 85 см. Используется для получения мягкого рассеянного освещения с минимальными тенями. Прекрасно подойдет для студийной и выездной фото- и видеосъемки. Легко складывается и не занимает много места при транспортировке.
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Grifon SP-4M4F-UR – адаптер с держателем для зонтика. Имеет наружную резьбу 1/4 дюйма и внутреннюю 1/4 дюйма.
Зажим угловой Falcon Eyes E-3 для зонта.
Металлический зажим для установки зонта и до 3-х вспышек одновременно на стойку или фотоштатив. Имеет возможность поворота на угол ±90 градусов.