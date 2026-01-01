Elinchrom (26358) зонт комбинированный белый/просветной 85 см

Артикул: NVF-7876

Elinchrom (26358) – зонт на просвет и отражение с чехлом серебристого и черного цветов диаметром 85 см. Используется для получения мягкого рассеянного освещения с минимальными тенями. Прекрасно подойдет для студийной и выездной фото- и видеосъемки. Легко складывается и не занимает много места при транспортировке.