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Bowens BW-4046 зонт комбинированный 118 см

Bowens BW-4046 зонт комбинированный 118 см

Bowens
Артикул: PSL-002

Bowens BW-4046 – зонт комбинированный полупрозрачный со съемным серебристым отражателем.

Может использоваться для работы как на просвет, так и на отражение. Размер 115 см.

Описание

Зонт Bowens BW-4046 115 см имеет двойное назначение. Мягкий, но высокоэффективный отраженный свет получают за счет белой внутренней поверхности и съемной серебристо/черной внешней подложки. Для съемки с ближним светом серебристо/черная подложка снимается, что позволяет приблизить источник света к объекту съемки и снимать насквозь, как при работе с софтбоксом.

Комплектация

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