Bowens BW-4046 зонт комбинированный 118 см

Зонт Bowens BW-4046 115 см имеет двойное назначение. Мягкий, но высокоэффективный отраженный свет получают за счет белой внутренней поверхности и съемной серебристо/черной внешней подложки. Для съемки с ближним светом серебристо/черная подложка снимается, что позволяет приблизить источник света к объекту съемки и снимать насквозь, как при работе с софтбоксом.
Комплект Fotokvant CL-P100 Kit из 2 пластиковых зажимов, длиной 100 мм.
Комплект из двух универсальных зажимов Fotokvant CL-P100 с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.