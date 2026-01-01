Visico SB-035 октобокс диаметром 150 см с сотами

Предназначен для равномерного освещения больших поверхностей.
Устанавливается на осветитель в байонетное соединение. В комплекте кольцо для установки на приборы с байонетом Bowens (BW-A). В комплекте предусмотрена эластичная сотовая решетка.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Жаропрочный октобокс Visico SB-035 диаметром 150 см серии SB. Отличается легкой и надежной конструкцией. Оснащен мягко рассеивающими внутренним и внешним диффузорами. Предназначен для равномерного освещения больших поверхностей. Байонет Bowens. Дополнительно комплектуется алюминиевым поворотным быстросъемным адаптерным кольцом BW-A.
Предназначен для равномерного освещения больших поверхностей.
Устанавливается на осветитель в байонетное соединение. В комплекте кольцо для установки на приборы с байонетом Bowens (BW-A). В комплекте предусмотрена эластичная сотовая решетка.
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Белый пластиковый фон Fotokvant BP-0113SM White mat/semi-mat размером 1х1,3 м. Фон с одной стороной матовой, а второй полуматовой. Толщина фона - 0,25 мм, он легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде.
Крепежная пятка Fotokvant TRK-01 необходима для монтажа подвесной системы установки студийного света. Пятка имеет две направляющие, которыми крепятся рельсы. Эти направляющие можно переворачивать и устанавливать на них рельсы другого стандарта. Размеры 90 (Ш)мм х 80 (Д)мм. Толщина металла 3 мм. В комплекте - 1 шт.
Fotokvant RAC-BHC2 (1210-2) – кронштейны для крепления фона на стену или потолок.
Используется совместно с гантелями RAC-BR. Размер крючка - 210х55 мм. Материал изготовления - сталь.
Fotokvant LS-2100 - трехколенная, легкая студийная стойка без амортизации.
Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный. Максимальная высота - 207 см. Минимальная - 87 см. Длина в сложенном состоянии - 74 см.