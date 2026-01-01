images
Visico SB-035 октобокс диаметром 150 см с сотами

Visico SB-035 октобокс диаметром 150 см с сотами

Visico
Артикул: NVF-1593

Жаропрочный октобокс Visico SB-035 диаметром 150 см серии SB. Отличается легкой и надежной конструкцией. Оснащен мягко рассеивающими внутренним и внешним диффузорами. Предназначен для равномерного освещения больших поверхностей. Байонет Bowens. Дополнительно комплектуется алюминиевым поворотным быстросъемным адаптерным кольцом BW-A.

Описание

Предназначен для равномерного освещения больших поверхностей.

Устанавливается на осветитель в байонетное соединение. В комплекте кольцо для установки на приборы с байонетом Bowens (BW-A). В комплекте предусмотрена эластичная сотовая решетка.

Комплектация

  • Visico SB-035.
  • Адаптерное кольцо BW-A.
  • Сотовая решетка.
  • Сумка для хранения и транспортировки.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Хит
Fotokvant BP-0113SM White mat/semi-mat фон пластиковый белый матовый/полуматовый 1х1.3 м.
Fotokvant BP-0113SM White mat/semi-mat фон пластиковый белый матовый/полуматовый 1х1.3 м.
Fotokvant BP-0113SM White mat/semi-mat фон пластиковый белый матовый/полуматовый 1х1.3 м.
Арт. DAN-3645
Fotokvant BP-0113SM White mat/semi-mat фон пластиковый белый матовый/полуматовый 1х1.3 м.
Наличие
в наличии 4-10 шт

Белый пластиковый фон Fotokvant BP-0113SM White mat/semi-mat размером 1х1,3 м. Фон с одной стороной матовой, а второй полуматовой. Толщина фона - 0,25 мм, он легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде.

1 230 ₽
В корзину
Fotokvant TRK-01 крепежная пятка для потолочных рельс
Fotokvant TRK-01 крепежная пятка для потолочных рельс
Fotokvant TRK-01 крепежная пятка для потолочных рельс
Арт. NVF-012
Fotokvant TRK-01 крепежная пятка для потолочных рельс
Наличие
более 10 шт

Крепежная пятка Fotokvant TRK-01 необходима для монтажа подвесной системы установки студийного света. Пятка имеет две направляющие, которыми крепятся рельсы. Эти направляющие можно переворачивать и устанавливать на них рельсы другого стандарта. Размеры 90 (Ш)мм х 80 (Д)мм. Толщина металла 3 мм. В комплекте - 1 шт.

980 ₽
В корзину
Fotokvant RAC-BHC2 держатель для двух подъемников фона
Fotokvant RAC-BHC2 держатель для двух подъемников фона
Fotokvant RAC-BHC2 держатель для двух подъемников фона
Арт. NVF-1059
Fotokvant RAC-BHC2 держатель для двух подъемников фона
Наличие
более 10 шт

Fotokvant RAC-BHC2 (1210-2) – кронштейны для крепления фона на стену или потолок.

Используется совместно с гантелями RAC-BR. Размер крючка - 210х55 мм. Материал изготовления - сталь.

1 700 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant LS-2100 стойка легкая 210 см для студийного света
Fotokvant LS-2100 стойка легкая 210 см для студийного света
Fotokvant LS-2100 стойка легкая 210 см для студийного света
Арт. NVF-9344
Fotokvant LS-2100 стойка легкая 210 см для студийного света
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant LS-2100 - трехколенная, легкая студийная стойка без амортизации. 

Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный. Максимальная высота - 207 см. Минимальная - 87 см. Длина в сложенном состоянии - 74 см. 

1 110 ₽
В корзину

Видео

Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
Phottix обновил софтбокс Easy
Phottix обновил софтбокс Easy
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.