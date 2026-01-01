Falcon Eyes FEA-SB 9090 BW софтбокс для студийной вспышки

Шарообразный софтбокс Grifon SP-SB 65, диаметр - 65 см.
Быстрораскладной софтбокс шарообразной формы, имеет уникальную конструкцию, благодаря которой пользователь может получить источник ровного света по всей поверхности осветителя. Диаметр - 65 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes FEA-SB 9090 BW – световой модификатор для студийных осветительных приборов.
Размер 90х90 см. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Байонет Bowens (сменное кольцо, диаметр 145 мм). Вес - 0,8 кг.
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Шарообразный софтбокс Grifon SP-SB 65, диаметр - 65 см.
Быстрораскладной софтбокс шарообразной формы, имеет уникальную конструкцию, благодаря которой пользователь может получить источник ровного света по всей поверхности осветителя. Диаметр - 65 см.
Falcon Eyes SP-4M8M – переходник для установки осветительных голов на нестандартные штативы.
Винты на 1/4" и на 3/8".
Резиновая груша Fotokvant CLE-04GREEN для чистки фототехники c сереберистым наконечником.
Груша предназначена для очистки матриц зеркальных и беззеркальных камер, а также оптики и других элементов фото- и видеокамер, объективов. Воздух выдувается по жесткому металлическому наконечнику мощным направленным потоком, что позволяет устранить пыль, песок даже в труднодоступных местах. Имеется обратный клапан, позволяющий выдувать из груши только чистый воздух. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет наконечника серебристый.