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Falcon Eyes FEA-SB 9090 BW софтбокс для студийной вспышки

Falcon Eyes FEA-SB 9090 BW софтбокс для студийной вспышки

Falcon Eyes
Артикул: VBR-476

Falcon Eyes FEA-SB 9090 BW – световой модификатор для студийных осветительных приборов.

Размер 90х90 см. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Байонет Bowens (сменное кольцо, диаметр 145 мм). Вес - 0,8 кг.

Описание

Falcon Eyes FEA-SB 9090 BW софтбокс для студийной вспышки

Комплектация

 

 

 

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