Smartum UmbGrid 90 октобокс 90 см

Grifon BA-2854HB – телескопическая перекладина длиной от 70 до 136 см, с муфтой и мешком для груза.
Предназначена для установки оборудования. Диаметр секций 26 и 23 мм. Вес конструкции - 0.7 кг. Нагрузка максимальная - 2.5 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Smartum UmbGrid 90 – октобокс, изготовлен из современной ткани. Позволяет создать рассеивающий эффект, за счет чего появляется мягкость светотеневого рисунка. Раскладывается быстро как зонт, но в отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение. Комплектуется сотами. Превосходно подойдет для создания заполняющего света при портретной и предметной съемках. Размер, см – 90. Байонет Bowens.
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Grifon BA-2854HB – телескопическая перекладина длиной от 70 до 136 см, с муфтой и мешком для груза.
Предназначена для установки оборудования. Диаметр секций 26 и 23 мм. Вес конструкции - 0.7 кг. Нагрузка максимальная - 2.5 кг.
Grifon RF-18HC – стандартный рефлектор с матовой отражающей поверхностью. Внешний диаметр 18 см. Байонет Bowens. Комплектуются сотами 40 градусов.
Grifon R-80 SW – двухсторонний отражатель серебряный/белый на пружине. Диаметр диска 80 см. В сложенном состоянии диаметр 32 см.
Для хранения и транспортировки упакован в удобный прочный чехол.
Fotokvant SB-80120BW – софтбокс размером 80х120 см с адаптером Bowens. Легкий прямоугольный софтбокс (квадробокс) для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока.