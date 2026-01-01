Smartum UmbGrid 90 октобокс 90 см

Артикул: NVF-7588

Smartum UmbGrid 90 – октобокс, изготовлен из современной ткани. Позволяет создать рассеивающий эффект, за счет чего появляется мягкость светотеневого рисунка. Раскладывается быстро как зонт, но в отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение. Комплектуется сотами. Превосходно подойдет для создания заполняющего света при портретной и предметной съемках. Размер, см – 90. Байонет Bowens.