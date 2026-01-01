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Smartum UmbGrid 90 октобокс 90 см
Smartum UmbGrid 90 октобокс 90 см
Smartum UmbGrid 90 октобокс 90 см
Smartum UmbGrid 90 октобокс 90 см

Smartum UmbGrid 90 октобокс 90 см

Smartum
Артикул: NVF-7588

Smartum UmbGrid 90 – октобокс, изготовлен из современной ткани. Позволяет создать рассеивающий эффект, за счет чего появляется мягкость светотеневого рисунка. Раскладывается быстро как зонт, но в отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение. Комплектуется сотами.  Превосходно подойдет для создания заполняющего света при портретной и предметной съемках. Размер, см – 90. Байонет Bowens.

Описание

Smartum UmbGrid 90 октобокс 90 см

Комплектация

  • Сотовая насадка. 

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