Raylab SPG90120 софтбокс с сотами

Описание

Raylab SPG90120 — это световой модификатор размером 90х120 см для установки на импульсные осветительные приборы с байонетом Bowens. Благодаря Закрытой конструкции можно избежать нежелательных бликов и потерь светового потока.

Состоит данное устройство из отражателя, внешнего и внутреннего рассеивателя с UV покрытием, несущего каркаса (литой алюминиевый адаптер и сменное байонетное кольцо на Bowens), сотовой насадки и металлических спиц.

Спицы имеют наконечники во избежание повреждения тканевых спицедержателей софтбокса и облегчают сборку конструкции. Соты применяется для формирования ограниченного и направленного светового потока с плавным светотеневым переходом от центра к краю светового пятна.

Характеристики: