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Raylab SPG90120 софтбокс с сотами
Raylab SPG90120 софтбокс с сотами
Raylab SPG90120 софтбокс с сотами
Raylab SPG90120 софтбокс с сотами
Raylab SPG90120 софтбокс с сотами
Raylab SPG90120 софтбокс с сотами

Raylab SPG90120 софтбокс с сотами

Raylab
Артикул: DAN-7724

Raylab SPG90120 — это световой модификатор размером 90х120 см для установки на импульсные осветительные приборы.

Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Байонет - Bowens.

Описание

Raylab SPG90120 — это световой модификатор размером 90х120 см для установки на импульсные осветительные приборы с байонетом Bowens. Благодаря Закрытой конструкции можно избежать нежелательных бликов и потерь светового потока.

Состоит данное устройство из отражателя, внешнего и внутреннего рассеивателя с UV покрытием, несущего каркаса (литой алюминиевый адаптер и сменное байонетное кольцо на Bowens), сотовой насадки и металлических спиц.

Спицы имеют наконечники во избежание повреждения тканевых спицедержателей софтбокса и облегчают сборку конструкции. Соты применяется для формирования ограниченного и направленного светового потока с плавным светотеневым переходом от центра к краю светового пятна.

Характеристики:

  • Размер/ диаметр, см: 90*120
  • Байонет: Bowens
  • Вес в упаковке, кг: 2 кг
  • Размер в упаковке: 97×24×7 см


Комплектация

  • Cпицы: 4 шт
  • Соты: 1 шт
  • Внутренний рассеиватель: 1 шт
  • Внешний рассеиватель: 1 шт

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