Raylab RL-SQ120 быстроскладной октобокс 120 см

Описание

Одна из основных функций любых софтбоксов давать мягкий и рассеянный свет при фото и видеосъёмке реализована за счёт двух рассеивателей внешнем и внутреннем, а также за счёт внутренней серебряной поверхности.

Данный модификатор может использоваться в качестве любого источника света. Октобоксы используются практически во всех видах фото и видеосъёмки так как за счёт своей формы обеспечивают более мягкий свет, чем больше углов, тем идеальнее получается форма блика это также влияет на форму блика в глазах модели при портретной съёмке и при предметной съёмке.

Софтбокс также можно использовать с сотами (приобретается отдельно) для получения ещё более направленного освещения.