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Raylab RL-SQ120 быстроскладной октобокс 120 см
Raylab RL-SQ120 быстроскладной октобокс 120 см
Raylab RL-SQ120 быстроскладной октобокс 120 см

Raylab RL-SQ120 быстроскладной октобокс 120 см

Raylab
Артикул: DAN-7704

Raylab RL-SQ120 - быстрораскладной октобокс 120 см с конструкцией зонтичного типа, которая позволяет быстро подготовить софтбокс к использованию и также быстро его сложить, что особенно актуально при съёмках на выезде.

Байонет - Bowens.

Описание

Одна из основных функций любых софтбоксов давать мягкий и рассеянный свет при фото и видеосъёмке реализована за счёт двух рассеивателей внешнем и внутреннем, а также за счёт внутренней серебряной поверхности.

Данный модификатор может использоваться в качестве любого источника света. Октобоксы используются практически во всех видах фото и видеосъёмки так как за счёт своей формы обеспечивают более мягкий свет, чем больше углов, тем идеальнее получается форма блика это также влияет на форму блика в глазах модели при портретной съёмке и при предметной съёмке.

Софтбокс также можно использовать с сотами (приобретается отдельно) для получения ещё более направленного освещения.

Комплектация

  • Быстрораскладной октобокс с байнетом Bowens
  • Внутренний рассеиватель
  • Внешний рассеиватель

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