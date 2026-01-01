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Nanlite Parabolic Octa 60 софтбокс для Forza 60
Nanlite Parabolic Octa 60 софтбокс для Forza 60
Nanlite Parabolic Octa 60 софтбокс для Forza 60
Nanlite Parabolic Octa 60 софтбокс для Forza 60

Nanlite Parabolic Octa 60 софтбокс для Forza 60

Nanlite
Артикул: DAN-8889

Софтбокс Nanlite Forza 60 - 16-спицевый софтбокс глубокой параболической конструкции, идеальный светоформирующий инструмент для Forza 60.

Описание

Светоотражающая серебристая внутренняя поверхность софтбокса Forza 60 увеличивает светоотдачу. Съемный передний диффузор смягчает свет и снижает контраст. Глубокая параболическая форма создает равномерное освещение с естественным эффектом бликов.
В софтбоксе используется встроенное кольцо с подпружиненными фиксаторами. Для установки софтбокса нужно защелкнуть стержни, а затем отпустить их одним нажатием кнопки, чтобы сложить.
Для дополнительного контроля над направлением света устанавливается дополнительная тканевая сетка (соты). Сетка концентрирует луч света до 40 градусов (сетка в комплект не входит).


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