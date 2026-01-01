Nanlite Parabolic Octa 60 софтбокс для Forza 60

Описание

Светоотражающая серебристая внутренняя поверхность софтбокса Forza 60 увеличивает светоотдачу. Съемный передний диффузор смягчает свет и снижает контраст. Глубокая параболическая форма создает равномерное освещение с естественным эффектом бликов.

В софтбоксе используется встроенное кольцо с подпружиненными фиксаторами. Для установки софтбокса нужно защелкнуть стержни, а затем отпустить их одним нажатием кнопки, чтобы сложить.

Для дополнительного контроля над направлением света устанавливается дополнительная тканевая сетка (соты). Сетка концентрирует луч света до 40 градусов (сетка в комплект не входит).



