Nanlite Parabolic Octa 60 соты для софтбокса

Описание

Сетка крепится к передней части софтбокса, чтобы свести к минимуму рассеивание и создать направленный свет за счет уменьшения угла до 40 градусов. Подходит для выборочного освещения объектов без потери мягкости света, создаваемого софтбоксом. Легко и быстро крепится с помощью «липучек» и складывается для хранения и транспортировки.