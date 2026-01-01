Nanlite Parabolic Octa 60 соты для софтбокса

Сетка крепится к передней части софтбокса, чтобы свести к минимуму рассеивание и создать направленный свет за счет уменьшения угла до 40 градусов. Подходит для выборочного освещения объектов без потери мягкости света, создаваемого софтбоксом. Легко и быстро крепится с помощью «липучек» и складывается для хранения и транспортировки.
Fotokvant FLH-04 – переходник для установки студийных вспышек и аксессуаров на штатив. Благодаря резьбе и адапетру 1/4-3/8, позволяет установить на две самые распространные фоторезьбы.