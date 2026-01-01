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Nanlite Parabolic Octa 60 соты для софтбокса

Nanlite Parabolic Octa 60 соты для софтбокса

Nanlite
Артикул: DAN-8886

Сетка Nanlite Fabric Grid для софтбокса Forza 60.

Описание

Сетка крепится к передней части софтбокса, чтобы свести к минимуму рассеивание и создать направленный свет за счет уменьшения угла до 40 градусов. Подходит для выборочного освещения объектов без потери мягкости света, создаваемого софтбоксом. Легко и быстро крепится с помощью «липучек» и складывается для хранения и транспортировки.

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