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NANLITE Forza II 60B Bi-color LED Kit осветитель
NANLITE Forza II 60B Bi-color LED Kit осветитель
NANLITE Forza II 60B Bi-color LED Kit осветитель
NANLITE Forza II 60B Bi-color LED Kit осветитель
NANLITE Forza II 60B Bi-color LED Kit осветитель

NANLITE Forza II 60B Bi-color LED Kit осветитель

Nanlite
Артикул: MTG-2004

NANLITE Forza II 60B Bi-color LED Kit осветитель. 

Светодиодный осветитель Nanlite Forza II 60B помещается на ладони, но при этом способен обеспечить 14 350 люкс 5 600 K на расстоянии 1 метр и диапазон цветовой температуры от 2 700 K до 6 500 K. Байонет Bowens при использовании переходника (в комплекте).


Описание

Готов к профессиональному использованию благодаря надежному качеству сборки, вариантам управления для Bluetooth, 2.4G и DMX/RDM. Индекс цветопередачи 96 и TLCI 98 и вы не будете тратить время на постобработку, пытаясь исправить проблемы с цветом. Увеличено время работы от батареи до 28,5% . Вентилятор работает на 10 дБА тише. В комплект входит мини-рефлектор 45 °. Доступна целая экосистема других модификаторов FM-Mount, таких как FL-11 Fresnel (продается отдельно), который увеличивает выходную мощность до 34700 люкс. USB-порт позволяет обновлять прошивку для добавления новых функций в будущем, а также обеспечивает питание 5V1A для беспроводных приемников DMX (продаются отдельно) или других устройств. Вы можете полностью управлять Forza II со своего телефона через Bluetooth с помощью бесплатного приложения NANLINK для iOS и Android. Металлический порт с замком делает возможным управление DMX/RDM с помощью переходного кабеля CB-DMX-3.5C-1/2 (продается отдельно). Встроенный модуль 2.4G позволяет использовать пульт дистанционного управления WS-RC-C2 (продается отдельно) или блок передатчика WS-TB-1 (продается отдельно) для более крупных установок. 

Характеристики:

  • Мощность 60Вт
  • CRI 96
  • TLCI 98
  • Цветовая температура 2700-6500 К
  • Управление: с приложения, DMX, Blutooth
  • Байонет Bowens при использовании переходника (в комплекте)

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