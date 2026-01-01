NANLITE Forza II 60B Bi-color LED Kit осветитель. 

Описание

Готов к профессиональному использованию благодаря надежному качеству сборки, вариантам управления для Bluetooth, 2.4G и DMX/RDM. Индекс цветопередачи 96 и TLCI 98 и вы не будете тратить время на постобработку, пытаясь исправить проблемы с цветом. Увеличено время работы от батареи до 28,5% . Вентилятор работает на 10 дБА тише. В комплект входит мини-рефлектор 45 °. Доступна целая экосистема других модификаторов FM-Mount, таких как FL-11 Fresnel (продается отдельно), который увеличивает выходную мощность до 34700 люкс. USB-порт позволяет обновлять прошивку для добавления новых функций в будущем, а также обеспечивает питание 5V1A для беспроводных приемников DMX (продаются отдельно) или других устройств. Вы можете полностью управлять Forza II со своего телефона через Bluetooth с помощью бесплатного приложения NANLINK для iOS и Android. Металлический порт с замком делает возможным управление DMX/RDM с помощью переходного кабеля CB-DMX-3.5C-1/2 (продается отдельно). Встроенный модуль 2.4G позволяет использовать пульт дистанционного управления WS-RC-C2 (продается отдельно) или блок передатчика WS-TB-1 (продается отдельно) для более крупных установок.

Характеристики: