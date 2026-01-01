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Lumifor LO-120 ULTRA октобокс 120 см с адаптером Bowens

Lumifor LO-120 ULTRA октобокс 120 см с адаптером Bowens

Lumifor
Артикул: OLE-1321

Lumifor LO-120 ULTRA – высококачественный октобокс, изготовлен из современных материалов. Предназначен для получения равномерного и мягкого освещения. Идеально подойдет для портретной съемки, рекламы и фэшн-фотографии. Отличается минимальными потерями мощности света. Создает красивый блик округлой формы. Рассеиватель крепится в углубление с помощью широкой ленты-липучки. Байонет Bowens. Вес, кг – 2,6. Диаметр, см – 120 см.

Описание

Lumifor LO-120 ULTRA октобокс 120 см с адаптером Bowens

Комплектация

  • Кольцевой металлический адаптер типа Bowens – 1 шт.
  • Внутренний рассеиватель нейтрального белого цвета с креплением липучка – 1 шт.
  • Внешний рассеиватель нейтрального белого цвета – 1 шт.
  • Спицы – 8 шт. + 1 запасная.
  • Высококачественный купол из материала производства Корея с высокой отражающей поверхностью – 1 шт.
  • Инструкция по сборке – 1 шт.
  • Сумка для переноски – 1 шт.

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