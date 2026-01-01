Lumifor LO-120 ULTRA октобокс 120 см с адаптером Bowens

Fotokvant RAC-BHC2 (1210-2) – кронштейны для крепления фона на стену или потолок.
Используется совместно с гантелями RAC-BR. Размер крючка - 210х55 мм. Материал изготовления - сталь.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lumifor LO-120 ULTRA – высококачественный октобокс, изготовлен из современных материалов. Предназначен для получения равномерного и мягкого освещения. Идеально подойдет для портретной съемки, рекламы и фэшн-фотографии. Отличается минимальными потерями мощности света. Создает красивый блик округлой формы. Рассеиватель крепится в углубление с помощью широкой ленты-липучки. Байонет Bowens. Вес, кг – 2,6. Диаметр, см – 120 см.
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Fotokvant RAC-BHC2 (1210-2) – кронштейны для крепления фона на стену или потолок.
Используется совместно с гантелями RAC-BR. Размер крючка - 210х55 мм. Материал изготовления - сталь.
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При заполнении песком предназначен для использования в качестве противовеса. Используется в кране для установки осветительных приборов LSB-3.
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