images
Godox SB-FW35160 софтбокс с сотами

Godox SB-FW35160 софтбокс с сотами

Godox
Артикул: DAN-4228

Софтбокс Godox SB-FW35160 с сотами.

Прямоугольный софтбокс (стрипбокс) размером 35х160 см. Такая форма чаще всего используется для портретов по пояс и других подобных композиций. Предназначен для импульсных источников света с байонетом Bowens (байонетное кольцо сменное), отражающая поверхность - серебряная. В комплекте сотовая насадка.

Описание

Установленный на приборе софтбокс можно поворачивать на 360 градусов, выбранное положение фиксируется винтом на адаптере. Внешний и внутренний рассеивающие экраны изготовлены из синтетических материалов.

Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Дополнительный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока. Наконечники на спицах не повреждают тканевые спицедержатели софтбокса и облегчают сборку конструкции.

Для удобства транспортировки и хранения в комплекте поставляется чехол.

Характеристики:

  • байонет - Bowens
  • размер - 35х160 см
  • вес с чехлом для хранения - 1,78 кг

Комплектация

  • Софтбокс Godox SB-FW35160 - 1 шт.
  • Сотовая насадка - 1 шт.
  • Чехол - 1 шт.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Chris James 106 Red фолиевый фильтр ярко-красный
Chris James 106 Red фолиевый фильтр ярко-красный
Chris James 106 Red фолиевый фильтр ярко-красный
Арт. NVF-3069
Chris James 106 Red фолиевый фильтр ярко-красный
Временно нет в наличии

Фолиевый фильтр Red 106 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 9,3%, поглощение 1,03. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Grifon SB-FW120 софтбокс октобокс 120 см
Арт. FTR-1364
Grifon SB-FW120 софтбокс октобокс 120 см
Наличие
более 10 шт

Grifon SB-FW120 – высококачественный октобокс. Предназначен для получения мягкого направленного света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение (солнечный свет из окна) большой площади.

Подходит для создания заполняющего освещения в разных видах съемки. Байонет Bowens. Вес - 1,9 кг.

4 870 ₽
В корзину
-5 %
Raylab 002 Purple фон бумажный 2.72x11 м фиолетовый
Арт. DAN-7568
Raylab 002 Purple фон бумажный 2.72x11 м фиолетовый
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 8 дн, 23 ч

Фон бумажный Raylab 002 Purple фон бумажный 2.72x11 м фиолетовый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.

-5 %6 530 ₽
6 200 ₽
В корзину
Хит
Falcon Eyes FEA-BW насадка коническая
Falcon Eyes FEA-BW насадка коническая
Falcon Eyes FEA-BW насадка коническая
Арт. VBR-260
Falcon Eyes FEA-BW насадка коническая
Наличие
более 10 шт

Falcon Eyes FEA-BW – компактная коническая насадка (тубус), предназначена для создания световых акцентов или художественного освещения фона. Насадка изготовлена из металла и представляет собой тубус с байонетом Bowens. Позволяет получать узконаправленный луч света. В комплект входят цветные фильтры и состовая решетка.

1 420 ₽
В корзину
-10 %
Godox SB-FW80120 софтбокс с сотами
Арт. DAN-4231
Godox SB-FW80120 софтбокс с сотами
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 2 дн, 12 ч

Софтбокс Godox SB-FW80120 с сотами.

Прямоугольный софтбокс размером 80х120 см. Такая форма чаще всего используется для портретов по пояс и других подобных композиций. Предназначен для импульсных источников света с байонетом Bowens (байонетное кольцо сменное), отражающая поверхность - серебряная. В комплекте сотовая насадка.

-10 %5 690 ₽
5 120 ₽
В корзину

Видео

Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
Phottix обновил софтбокс Easy
Phottix обновил софтбокс Easy
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.