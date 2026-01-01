Godox SB-FW140 октобокс с сотами

Характеристики:
- Байонет - Bowens
- Размер - 140 см
- Вес с чехлом для хранения - 2.44 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Godox SB-FW140 - октобокс предназначен для формирования мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Софтбокс состоит из отражателя, внешнего и внутреннего рассеивателя, несущего каркаса (литой алюминиевый адаптер и сменное байонетное кольцо на Bowens). Для установки Godox SB-FW140 на осветительные приборы с другим байонетом можно использовать переходные кольца. В комплекте с софтбоксом поставляются соты. С помощью «липучки» (по всему периметру) соты крепятся к «козырьку» софтбокса. Соты применяется для формирования ограниченного и направленного светового потока с плавным светотеневым переходом от центра к краю светового пятна. Установленный на приборе софтбокс можно поворачивать на 360 градусов, выбранное положение фиксируется винтом на адаптере. Внешний и внутренний рассеивающие экраны изготовлены из синтетических материалов.
Характеристики:
Комплектация: Софтбокс Godox SB-FW140 — 1 шт Сотовая насадка — 1 шт Чехол — 1 шт
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