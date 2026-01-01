images
images
images
images
images
images
Godox QR-P90T софтбокс параболический быстроскладной
Godox QR-P90T софтбокс параболический быстроскладной
Godox QR-P90T софтбокс параболический быстроскладной
Godox QR-P90T софтбокс параболический быстроскладной
Godox QR-P90T софтбокс параболический быстроскладной
Godox QR-P90T софтбокс параболический быстроскладной

Godox QR-P90T софтбокс параболический быстроскладной

Godox
Артикул: OLE-3244

Быстроскладной параболический октобокс диаметром 90 см и глубиной 42,7 см. Байонет Bowens. Отражающая серебристая внутренняя часть и съемные внутренний и передний тканевые рассеиватели, которые можно использовать по отдельности и вместе.

Описание

Характеристики:

  • Размеры 42,7 х 90 см
  • Вес 1,359 кг

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant BGP-2711-170 Baby Pink фон бумажный 2.72х11 м барби
Fotokvant BGP-2711-170 Baby Pink фон бумажный 2.72х11 м барби
Fotokvant BGP-2711-170 Baby Pink фон бумажный 2.72х11 м барби
Арт. MTG-1668
Fotokvant BGP-2711-170 Baby Pink фон бумажный 2.72х11 м барби
Наличие
более 10 шт

Fotokvant BGP-2711-170 Baby Pink фон бумажный 2.72х11 м барби. Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-170 размером 2,72х11 м цвет - бледно-розовый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.

5 340 ₽
В корзину
-22 %
Fotokvant BGP-2711-44 Black фон бумажный 2.72х11 м черный
Fotokvant BGP-2711-44 Black фон бумажный 2.72х11 м черный
Fotokvant BGP-2711-44 Black фон бумажный 2.72х11 м черный
Арт. MTG-1404
Fotokvant BGP-2711-44 Black фон бумажный 2.72х11 м черный
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 8 ч

Fotokvant BGP-2711-44 Black — профессиональный черный бумажный фон для студии

Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Вес фона 6 кг.

-22.28 %5 430 ₽
4 220 ₽
В корзину
FST LS-280 стойка студийная 280 см
Арт. NVF-5814
FST LS-280 стойка студийная 280 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

FST LS-280 – стойка для установки студийного оборудования весом до 6 кг.

Снабжена стандартным креплением 5/8". Максимальная рабочая высота – 280 см. Минимальная рабочая высота - 96 см. В сложенном виде - 105 см. Вес - 1.8 кг.

3 400 ₽
В корзину
Fotokvant B-4W система подъема 4 фонов
Fotokvant B-4W система подъема 4 фонов
Fotokvant B-4W система подъема 4 фонов
Арт. NVF-9340
Fotokvant B-4W система подъема 4 фонов
Наличие
более 10 шт

Fotokvant B-4W - система подъема, хранения и разворачивания 4 фонов. Система крепится к стене или к потолку. Специальный винт на гантелях позволяет установить силу скольжения, за счет чего регулируется легкость скручивания фона и остутствие самораскрутки фона, установленного на данной системе.

6 640 ₽
В корзину
-5 %
Wansen WT4-2R радиосинхронизатор с двумя приемниками
Wansen WT4-2R радиосинхронизатор с двумя приемниками
Wansen WT4-2R радиосинхронизатор с двумя приемниками
Арт. MTG-3084
Wansen WT4-2R радиосинхронизатор с двумя приемниками
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 8 ч

Wansen WT4-2R радиосинхронизатор с двумя приемниками. 4-х канальный комплект состоит из пускателя, который устанавливается в "горячий башмак" фотоаппарата и 2-ух приемников сигнала, на которые устанавливаются накамерные вспышки. Питание пускателя осуществляется от батарейки V23A (входит в комплект), питание приемника от 2-ух элементов AAA (не идут в комплекте). Радиус действия радиосигнала до 30 метров. Кабель (в комплекте) позволяет синхронизировать старые пленочные фотоаппараты через х-контакт.

-5 %2 600 ₽
2 470 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-49 Mardi Gras фон бумажный 2.72х11 м малиновый
Fotokvant BGP-2711-49 Mardi Gras фон бумажный 2.72х11 м малиновый
Fotokvant BGP-2711-49 Mardi Gras фон бумажный 2.72х11 м малиновый
Арт. MTG-1692
Fotokvant BGP-2711-49 Mardi Gras фон бумажный 2.72х11 м малиновый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Fotokvant BGP-2711-49 Mardi Gras фон бумажный 2.72х11 м малиновый.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-49 размером 2,72х11 м цвет - малиновый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.

5 340 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Арт. NVF-9339
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 ч

Fotokvant B-3W – надежная система для монтажа, подъема и хранения до 3-х рулонов бумажных фонов. Крепится на потолок или стену (крюки под 45°). Комплектуется держателями-гантелями, цепями и грузиками. Подходит для рулонов с внутренним диаметром 45–60 мм. Обеспечивает аккуратное скручивание фона и защиту от самопроизвольного разматывания.

-10.1 %4 850 ₽
4 360 ₽
В корзину

Видео

Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
Phottix обновил софтбокс Easy
Phottix обновил софтбокс Easy
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.