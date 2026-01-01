Godox QR-P90 параболический быстроскладной софтбокс.
Октобокс Godox QR-P90 имеет уникальную конструкцию, благодаря которой пользователь может подготовить данный модификатор к работе за считанные минуты. Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью. Диаметр - 90 см. Этот софтбокс совместим с широким ассортиментом вспышек и светодиодных источников постоянного света с байонетом Bowens.
Комплектация:
- Софтбокс QR-P90 - 1 шт
- Внутренний рассеиватель - 1 шт
- Внешний рассеиватель - 1 шт
- Чехол - 1 шт