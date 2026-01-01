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Godox QR-P90 параболический быстроскладной софтбокс
Godox QR-P90 параболический быстроскладной софтбокс
Godox QR-P90 параболический быстроскладной софтбокс
Godox QR-P90 параболический быстроскладной софтбокс
Godox QR-P90 параболический быстроскладной софтбокс
Godox QR-P90 параболический быстроскладной софтбокс
Godox QR-P90 параболический быстроскладной софтбокс
Godox QR-P90 параболический быстроскладной софтбокс
Godox QR-P90 параболический быстроскладной софтбокс
Godox QR-P90 параболический быстроскладной софтбокс
Godox QR-P90 параболический быстроскладной софтбокс
Godox QR-P90 параболический быстроскладной софтбокс

Godox QR-P90 параболический быстроскладной софтбокс

Godox
Артикул: DAN-8663

Godox QR-P90 параболический быстроскладной софтбокс, диаметром 90 см, обладающий высокой отражающей способностью, совместим с огромным ассортиментом вспышек и светодиодных источников света с байонетом Bowens.

Описание

Godox QR-P90 параболический быстроскладной софтбокс.

Октобокс Godox QR-P90 имеет уникальную конструкцию, благодаря которой пользователь может подготовить данный модификатор к работе за считанные минуты. Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью. Диаметр - 90 см. Этот софтбокс совместим с широким ассортиментом вспышек и светодиодных источников постоянного света с байонетом Bowens.

Комплектация:

  • Софтбокс QR-P90 - 1 шт
  • Внутренний рассеиватель - 1 шт
  • Внешний рассеиватель - 1 шт
  • Чехол - 1 шт

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