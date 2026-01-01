Godox QR-P90 параболический быстроскладной софтбокс.

Арт. DAN-1693

Круглый отражатель Fotokvant R5-60 с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет).

Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Размер - 60 см.