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Godox CS65D софтбокс сферический
Godox CS65D софтбокс сферический
Godox CS65D софтбокс сферический
Godox CS65D софтбокс сферический
Godox CS65D софтбокс сферический

Godox CS65D софтбокс сферический

Godox
Артикул: DAN-9247

Софтбокс сферический Godox CS65D диаметром 65 см, предназначен для создания мягкого и равномерного света, который распространяется во всех направлениях, как в небольшом пространстве, так и в большой студии. Благодаря углу рассеяния луча 270 этот софтбокс идеально подходит для видеопроизводства, съемки потоковой трансляции в реальном времени и создания фильмов. Благодаря простой и прочной конструкции этим софтбоксом очень легко пользоваться. Его можно разобрать или собрать всего за несколько секунд, что обеспечивает высокую мобильность использования. Оснащенный креплением Bowens, софтбокс полностью совместим с любой вспышкой или источником постоянного света с байонетом Bowens.

Описание

Характеристики:

  • Диаметр: 65 см
  • Байонет: Bowens
  • Цвет: белый
  • Форма: сфера
  • Размер упаковки: 85х18х18 см
  • Вес: 2 кг

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