Godox CS65D софтбокс сферический

Характеристики:
- Диаметр: 65 см
- Байонет: Bowens
- Цвет: белый
- Форма: сфера
- Размер упаковки: 85х18х18 см
- Вес: 2 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Софтбокс сферический Godox CS65D диаметром 65 см, предназначен для создания мягкого и равномерного света, который распространяется во всех направлениях, как в небольшом пространстве, так и в большой студии. Благодаря углу рассеяния луча 270 этот софтбокс идеально подходит для видеопроизводства, съемки потоковой трансляции в реальном времени и создания фильмов. Благодаря простой и прочной конструкции этим софтбоксом очень легко пользоваться. Его можно разобрать или собрать всего за несколько секунд, что обеспечивает высокую мобильность использования. Оснащенный креплением Bowens, софтбокс полностью совместим с любой вспышкой или источником постоянного света с байонетом Bowens.
Характеристики:
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