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-10 %
Godox AD-S85S софтбокс быстроскладной для AD400Pro с байонетом Godox
Godox AD-S85S софтбокс быстроскладной для AD400Pro с байонетом Godox
Godox AD-S85S софтбокс быстроскладной для AD400Pro с байонетом Godox
Godox AD-S85S софтбокс быстроскладной для AD400Pro с байонетом Godox
Godox AD-S85S софтбокс быстроскладной для AD400Pro с байонетом Godox
Godox AD-S85S софтбокс быстроскладной для AD400Pro с байонетом Godox
Godox AD-S85S софтбокс быстроскладной для AD400Pro с байонетом Godox
Godox AD-S85S софтбокс быстроскладной для AD400Pro с байонетом Godox
Godox AD-S85S софтбокс быстроскладной для AD400Pro с байонетом Godox
Godox AD-S85S софтбокс быстроскладной для AD400Pro с байонетом Godox
Godox AD-S85S софтбокс быстроскладной для AD400Pro с байонетом Godox
Godox AD-S85S софтбокс быстроскладной для AD400Pro с байонетом Godox
Godox AD-S85S софтбокс быстроскладной для AD400Pro с байонетом Godox
Godox AD-S85S софтбокс быстроскладной для AD400Pro с байонетом Godox
Godox AD-S85S софтбокс быстроскладной для AD400Pro с байонетом Godox

Godox AD-S85S софтбокс быстроскладной для AD400Pro с байонетом Godox

Godox
Артикул: DAN-5485

Софтбокс быстроскладной Godox AD-S85S для AD400Pro с байонетом Godox.

Быстроскладной софтбокс для AD400Pro, байонет Godox, диаметр - 85 см.

Описание

Софтбокс имеет глубокую параболическую форму, что позволяет сформировать более мягкий и яркий светотеневой рисунок. Используется в рекламных съемках, видео и кинопроизводстве, портретной съемке, свадебной съемке и т.д.

Байонет Godox позволяет применять этот софтбокс на вспышки Godox AD300Pro, AD400Pro и др.

Быстроскладной каркас софтбокса практически не требует сборки, его так же просто собрать, как и обычный фотозонт.

Модификатор имеет съемные внутренний и внешний диффузоры, два двухсторонних дефлектора и соты.

Для удобства транспортировки и хранения комплектуется чехлом.

Характеристики:

  • диаметр - 85 см
  • байонет - Godox
  • цвет внутреннего покрытия - серебристый
  • количество спиц - 16
  • вес с упаковкой - 1,4 кг

Комплектация

  • Софтбокс Godox AD-S85S быстроскладной с байонетом Godox.
  • Внешний рассеиватель.
  • Внутренний рассеиватель в чехле.
  • Дефлектор в чехле - 2 шт.
  • Тканевые соты.
  • Чехол для софтбокса.ю

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