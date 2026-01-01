Godox AD-S85S софтбокс быстроскладной для AD400Pro с байонетом Godox

Софтбокс имеет глубокую параболическую форму, что позволяет сформировать более мягкий и яркий светотеневой рисунок. Используется в рекламных съемках, видео и кинопроизводстве, портретной съемке, свадебной съемке и т.д.
Байонет Godox позволяет применять этот софтбокс на вспышки Godox AD300Pro, AD400Pro и др.
Быстроскладной каркас софтбокса практически не требует сборки, его так же просто собрать, как и обычный фотозонт.
Модификатор имеет съемные внутренний и внешний диффузоры, два двухсторонних дефлектора и соты.
Для удобства транспортировки и хранения комплектуется чехлом.
Характеристики:
- диаметр - 85 см
- байонет - Godox
- цвет внутреннего покрытия - серебристый
- количество спиц - 16
- вес с упаковкой - 1,4 кг