FST LED SB-230 софтбокс для светодиодных панелей 50x50 см

Арт. DAN-3710

Софтбокс Fotokvant SBL-50 White для LED-панелей.

Софтбокс для светодиодных панелей имеет каркас на стальной пружине, которые складывается по спирали (как отражатель или фотобокс). Крепится на панель с помощью эластичных ремней на липучках. Размеры светового окна для панели - 28х26 см. Размеры лицевой поверхности - 48,5х48,5х16 см. Вес - 0,4 кг.