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Fotokvant SBR-30160BW быстрораскладной софтбокс 30х160 см с адаптером Bowens
Fotokvant SBR-30160BW быстрораскладной софтбокс 30х160 см с адаптером Bowens
Fotokvant SBR-30160BW быстрораскладной софтбокс 30х160 см с адаптером Bowens

Fotokvant SBR-30160BW быстрораскладной софтбокс 30х160 см с адаптером Bowens

Fotokvant
Артикул: DAN-3315

Быстрораскладной софтбокс Fotokvant SBR-30160BW размером 30х160 см. Оснащен адаптером Bowens.

Легкий прямоугольный софтбокс (стрипбокс) специальной конструкции, позволяющей собрать и разобрать модификатор одним движением. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока. Вес - 1,1 кг.

Описание

Размер 30х160 см - это один из самых распространенных размеров софтбоксов, так как является универсальным для многих типов съемки. Он позволяет получить длинный и узкий поток света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение - солнечный свет из окна.

Стрипбокс отлично подходит для равномерного, мягкого освещения относительно крупных объектов. Особая форма софтбокса делает его незаменимым аксессуаром, когда требуется создать рисунок и с помощью контрового света.

Софтбокс имеет крепление для сот и комплектуется адаптером Bowens.

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