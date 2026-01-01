Fotokvant SBR-30120BW быстрораскладной софтбокс 30х120 см с адаптером Bowens

Описание

Размер 30х120 см - это один из самых распространенных размеров софтбоксов, так как является универсальным для многих типов съемки. Он позволяет получить длинный и узкий поток света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение - солнечный свет из окна.

Стрипбокс отлично подходит для равномерного, мягкого освещения относительно крупных объектов. Особая форма софтбокса делает его незаменимым аксессуаром, когда требуется создать рисунок и с помощью контрового света.

Софтбокс имеет крепление для сот и комплектуется адаптером Bowens.