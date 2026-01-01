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Falcon Eyes SBQ-75150 BW софтбокс жаропрочный с сотами

Falcon Eyes SBQ-75150 BW софтбокс жаропрочный с сотами

Falcon Eyes
Артикул: NVF-5267

Falcon Eyes SBQ-75150 BW – жаропрочный софтбокс с сотовой насадкой для студийных осветительных приборов с байонетом Bowens, используется для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Размер софтбокса 75х150 см. Может быть использован практически с любыми студийными вспышками или галогеновыми осветителями мощностью до 1000 Вт.

Описание

Выполнен из жаропрочного материала, на стенках размещены вентиляционные карманы для отвода тепла. Рабочая поверхность софтбокса изготовлена из качественной жаропрочной синтетической ткани с высокоотражающей металлизированной серебристой (не фактурной) поверхностью, рассчитана на длительную эксплуатацию при интенсивной работе в студии, не отслаивается и не меняет отражающие свойства в течение длительного времени.

Несущий каркас состоит из литого алюминиевого адаптера, стальных спиц с наконечниками и сменного байонетного кольца на Bowens. Для установки SBQ-75150 BW на осветительные приборы с другим байонетом можно использовать переходные кольца (приобретаются отдельно, диаметр 145 мм).

Установленный на приборе софтбокс можно вращать на 360 градусов, выбранное положение фиксируется винтом на адаптере.

В комплекте с софтбоксом поставляются соты. С помощью липучки (по всему периметру) соты крепятся к «козырьку» софтбокса.

Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Дополнительный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока. Наконечники на упругих металлических спицах не повреждают тканевые спицедержатели софтбокса и облегчают сборку конструкции.

В комплекте чехол.

Данная модель совместима с другими системами. Для установки на осветительные приборы с другим байонетом необходимо использовать соответствующие переходные кольца которые приобретаются отдельно.

  • байонет Falcon Eyes DE – переходное кольцо DBFE (145 мм);
  • байонет Broncolor – переходное кольцо DBBR (145 мм);
  • байонет Multiblitz-V – переходное кольцо DBMB (145 мм);
  • байонет Elinchrom – переходное кольцо DBEC (145 мм);
  • байонет Hensel/Richter – переходное кольцо DBRI (145 мм);

 

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