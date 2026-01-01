Falcon Eyes SBQ-75150 BW софтбокс жаропрочный с сотами

Описание

Выполнен из жаропрочного материала, на стенках размещены вентиляционные карманы для отвода тепла. Рабочая поверхность софтбокса изготовлена из качественной жаропрочной синтетической ткани с высокоотражающей металлизированной серебристой (не фактурной) поверхностью, рассчитана на длительную эксплуатацию при интенсивной работе в студии, не отслаивается и не меняет отражающие свойства в течение длительного времени.

Несущий каркас состоит из литого алюминиевого адаптера, стальных спиц с наконечниками и сменного байонетного кольца на Bowens. Для установки SBQ-75150 BW на осветительные приборы с другим байонетом можно использовать переходные кольца (приобретаются отдельно, диаметр 145 мм).

Установленный на приборе софтбокс можно вращать на 360 градусов, выбранное положение фиксируется винтом на адаптере.

В комплекте с софтбоксом поставляются соты. С помощью липучки (по всему периметру) соты крепятся к «козырьку» софтбокса.

Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Дополнительный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока. Наконечники на упругих металлических спицах не повреждают тканевые спицедержатели софтбокса и облегчают сборку конструкции.

В комплекте чехол.

Данная модель совместима с другими системами. Для установки на осветительные приборы с другим байонетом необходимо использовать соответствующие переходные кольца которые приобретаются отдельно.