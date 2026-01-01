Falcon Eyes SBQ-120120BW2 жаропрочный софтбокс

Описание

Световой модификатор для студийных осветительных галогенных и импульсных приборов.

Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Рассеиватель изготовлен из жаропрочного материала, благодаря этому квадробокс можно использовать с источниками постоянного света мощностью до 1000 Ватт. Софтбокс оснащен специальными вентиляционными отверстиями.

Рабочая поверхность софтбокса выполнена из синтетической ткани с высокоотражающей металлизированной серебристой (нефактурной) поверхностью и рассчитана на длительную эксплуатацию при интенсивной работе в студии, не отслаивается и не меняет отражающие свойства в течение длительного времени.

Несущий каркас состоит из литого алюминиевого адаптера, стальных спиц с наконечниками и сменного байонетного кольца Bowens.

Установленный на приборе софтбокс можно поворачивать на 360 градусов, а выбранное положение фиксируется винтом на адаптере.

В комплекте чехол.

Характеристики: