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-10 %
Falcon Eyes TERC-3.0 LCD пульт-радиосинхронизатор для Nikon
Falcon Eyes TERC-3.0 LCD пульт-радиосинхронизатор для Nikon
Falcon Eyes TERC-3.0 LCD пульт-радиосинхронизатор для Nikon
Falcon Eyes TERC-3.0 LCD пульт-радиосинхронизатор для Nikon

Falcon Eyes TERC-3.0 LCD пульт-радиосинхронизатор для Nikon

Falcon Eyes
Артикул: DAN-3448

Пульт-радиосинхронизатор Falcon Eyes TERC-3.0 LCD для Nikon.

Радиосинхронизатор для управления студийными вспышками Falcon Eyes серии TE v3,0. Имеет дальность действия до 100 м и поддерживает синхронизацю до 1/8000 с. Также имеет 8 каналов и LCD-дисплей с подсветкой. Устанавливается на горячий башмак фотоаппарата. Разработан для системы Nikon.

Описание

Прибором поддерживается синхронизация вспышки по первой или второй шторке, а также в высокоскоростном режиме (HSS) на выдержке до 1/8000 с, что позволяет замораживать в кадре движущиеся объекты.

Мощность вспышек можно регулировать в ручном режиме. Диапазон ручного управления выходной мощностью от 1/1 до 1/32 с шагом 1/3 EV. Предусмотрены шесть ступеней регулирования мощности пилотного света и функция компенсации экспозиции вспышки.

На радиосинхронизаторе можно включить вспомогательный луч автофокусировки (AF). Сигнал передается на частоте 2,4 ГГц за счет чего стабилен на дистанции до 100 м.

Прибор имеет LCD-дисплей с подсветкой, который отображает полную информацию о настройках и режимах работы.

Для обновления прошивки на боковой панели пульта находятся USB-порт, там же расположен разъем для синхрокабеля.

Радиосинхронизатор устанавливается на стандартный горячий башмак, надежно фиксируется винтовым зажимом.

Характеристики:

  • рабочий диапазон - 2,4 ГГц
  • поддерживаемая скорость синхронизации - до 1/8000 с
  • дальность действия - до 100 м
  • каналы - 8
  • группы ведомых вспышек - до 3 на одном канале
  • стробоскопическая вспышка - до 20 вспышек частотой до 30 Гц
  • источник питания - 2 элемента формата AA (приобретаются отдельно)
  • размер - 90х56х40 мм
  • вес - 78 г (без элементов питания)

Комплектация

  • Пульт-радиосинхронизатор Falcon Eyes TERC-3.0 LCD для Nikon.
  • Руководство пользователя.

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