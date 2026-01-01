Falcon Eyes TERC-3.0 LCD пульт-радиосинхронизатор для Nikon

Описание

Прибором поддерживается синхронизация вспышки по первой или второй шторке, а также в высокоскоростном режиме (HSS) на выдержке до 1/8000 с, что позволяет замораживать в кадре движущиеся объекты.

Мощность вспышек можно регулировать в ручном режиме. Диапазон ручного управления выходной мощностью от 1/1 до 1/32 с шагом 1/3 EV. Предусмотрены шесть ступеней регулирования мощности пилотного света и функция компенсации экспозиции вспышки.

На радиосинхронизаторе можно включить вспомогательный луч автофокусировки (AF). Сигнал передается на частоте 2,4 ГГц за счет чего стабилен на дистанции до 100 м.

Прибор имеет LCD-дисплей с подсветкой, который отображает полную информацию о настройках и режимах работы.

Для обновления прошивки на боковой панели пульта находятся USB-порт, там же расположен разъем для синхрокабеля.

Радиосинхронизатор устанавливается на стандартный горячий башмак, надежно фиксируется винтовым зажимом.

Характеристики: