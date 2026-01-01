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Falcon Eyes FastBox 30140 BW быстроскладной софтбокс
Falcon Eyes FastBox 30140 BW быстроскладной софтбокс
Falcon Eyes FastBox 30140 BW быстроскладной софтбокс
Falcon Eyes FastBox 30140 BW быстроскладной софтбокс
Falcon Eyes FastBox 30140 BW быстроскладной софтбокс

Falcon Eyes FastBox 30140 BW быстроскладной софтбокс

Falcon Eyes
Артикул: DAN-4740

Быстроскладной софтбокс Falcon Eyes FastBox 30140 BW.

Быстроскладной софтбокс (стрипбокс) зонтичного типа для использования с источниками импульсного и постоянного света. Размер -  35х140 см. Спицы стальные, байонет - Bowens (сменный). В комплекте два диффузора и чехол.

Описание

Размер 30х140 см - один из самых распространенных размеров софтбоксов, так как является универсальным для многих типов съемки. Он позволяет получить длинный и узкий поток света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение - солнечный свет из окна.

Стрипбокс отлично подходит для равномерного, мягкого освещения относительно крупных объектов. Особая форма софтбокса делает его незаменимым аксессуаром, когда требуется создать рисунок и с помощью контрового света.

В комплект софтбокса входят тканевые рассеиватели, внутренний и внешний диффузоры. Они изготовлены из полистирола стабилизированного типа. При минимуме поглощения проходящего света, они позволяют получить на выходе хорошее, ровное световое пятно.

Внутренний диффузор крепится к резинкам на спицах при помощи карабинов, а внешний на липучках по периметру купола софтбокса. При установке внешнего диффузора с заглублением, остается возможность установить соты (приобретаются отдельно).

Софтбокс оснащен сменным металлическим адаптером для байонета типа Bowens. Вращающееся металлическое кольцо адаптера дает возможность повернуть софтбокс не снимая его с источника света. 

Характеристики:

  • байонет - Bowens (сменное кольцо)
  • размер - 35х145 см
  • материал спиц - сталь
  • посадочный диаметр под переходные (байонетные) кольца - 129 мм
  • размер комплекта в сумке - 870х185х185 мм
  • вес - 1,1 кг
  • размер упаковки - 880х205х200 мм
  • вес с упаковкой - 1,9 кг

Комплектация

  • Софтбокс FastBox 30140 BW.
  • Диффузор внутренний.
  • Диффузор внешний.
  • Чехол.

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