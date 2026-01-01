Falcon Eyes FastBox 30140 BW быстроскладной софтбокс

Описание

Размер 30х140 см - один из самых распространенных размеров софтбоксов, так как является универсальным для многих типов съемки. Он позволяет получить длинный и узкий поток света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение - солнечный свет из окна.

Стрипбокс отлично подходит для равномерного, мягкого освещения относительно крупных объектов. Особая форма софтбокса делает его незаменимым аксессуаром, когда требуется создать рисунок и с помощью контрового света.

В комплект софтбокса входят тканевые рассеиватели, внутренний и внешний диффузоры. Они изготовлены из полистирола стабилизированного типа. При минимуме поглощения проходящего света, они позволяют получить на выходе хорошее, ровное световое пятно.

Внутренний диффузор крепится к резинкам на спицах при помощи карабинов, а внешний на липучках по периметру купола софтбокса. При установке внешнего диффузора с заглублением, остается возможность установить соты (приобретаются отдельно).

Софтбокс оснащен сменным металлическим адаптером для байонета типа Bowens. Вращающееся металлическое кольцо адаптера дает возможность повернуть софтбокс не снимая его с источника света.

Характеристики: