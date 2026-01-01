Falcon Eyes FastBox 30140 BW быстроскладной софтбокс

Размер 30х140 см - один из самых распространенных размеров софтбоксов, так как является универсальным для многих типов съемки. Он позволяет получить длинный и узкий поток света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение - солнечный свет из окна.
Стрипбокс отлично подходит для равномерного, мягкого освещения относительно крупных объектов. Особая форма софтбокса делает его незаменимым аксессуаром, когда требуется создать рисунок и с помощью контрового света.
В комплект софтбокса входят тканевые рассеиватели, внутренний и внешний диффузоры. Они изготовлены из полистирола стабилизированного типа. При минимуме поглощения проходящего света, они позволяют получить на выходе хорошее, ровное световое пятно.
Внутренний диффузор крепится к резинкам на спицах при помощи карабинов, а внешний на липучках по периметру купола софтбокса. При установке внешнего диффузора с заглублением, остается возможность установить соты (приобретаются отдельно).
Софтбокс оснащен сменным металлическим адаптером для байонета типа Bowens. Вращающееся металлическое кольцо адаптера дает возможность повернуть софтбокс не снимая его с источника света.
Характеристики:
- байонет - Bowens (сменное кольцо)
- размер - 35х145 см
- материал спиц - сталь
- посадочный диаметр под переходные (байонетные) кольца - 129 мм
- размер комплекта в сумке - 870х185х185 мм
- вес - 1,1 кг
- размер упаковки - 880х205х200 мм
- вес с упаковкой - 1,9 кг