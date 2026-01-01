Bowens BW-0133 Lumiair Octobox 140 см октобокс

Арт. MTG-2943

Bowens BW-0121 SLIM DESIGN 40x140 софтбокс с коннектором. Профессиональные софтбоксы Slim Design состоят из основного купола, переднего диффузора, внутреннего диффузора и спиц. Каждый софтбокс Slim Design поставляется в комплекте с коннектором и адаптером для крепления к осветительной стойке, а также с чехлом на молнии для безопасной и удобной транспортировки и хранения. Байонет Bowens.