Bowens BW-0121 SLIM DESIGN 40x140 софтбокс Luminair с коннектором

Характеристики:
- Высота: 140 см
- Ширина: 40 см
- Глубина: 55 см
- Вес (кг): 2.7
Москва
Малая Семеновская 3с6
Bowens BW-0121 SLIM DESIGN 40x140 софтбокс с коннектором. Профессиональные софтбоксы Slim Design состоят из основного купола, переднего диффузора, внутреннего диффузора и спиц. Каждый софтбокс Slim Design поставляется в комплекте с коннектором и адаптером для крепления к осветительной стойке, а также с чехлом на молнии для безопасной и удобной транспортировки и хранения. Байонет Bowens.
Характеристики:
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