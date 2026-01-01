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Bowens BW-0121 SLIM DESIGN 40x140 софтбокс Luminair с коннектором
Bowens BW-0121 SLIM DESIGN 40x140 софтбокс Luminair с коннектором
Bowens BW-0121 SLIM DESIGN 40x140 софтбокс Luminair с коннектором

Bowens BW-0121 SLIM DESIGN 40x140 софтбокс Luminair с коннектором

Bowens
Артикул: MTG-2943

Bowens BW-0121 SLIM DESIGN 40x140 софтбокс с коннектором. Профессиональные софтбоксы Slim Design состоят из основного купола, переднего диффузора, внутреннего диффузора и спиц. Каждый софтбокс Slim Design поставляется в комплекте с коннектором и адаптером для крепления к осветительной стойке, а также с чехлом на молнии для безопасной и удобной транспортировки и хранения. Байонет Bowens. 

Описание

Характеристики:

  • Высота: 140 см
  • Ширина: 40 см
  • Глубина: 55 см
  • Вес (кг): 2.7

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