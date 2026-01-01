Phottix 85386 Premio серебряная подложка для зонта 120 см

Арт. FTR-1475

Phottix (85350) – белый зонт для студийной съемки. Позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта, вследствие чего на них отсутствуют тени, блики. Легко складывается и удобен при транспортировке.

Диаметр купола 84 см.