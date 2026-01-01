Phottix 85386 Premio серебряная подложка для зонта 120 см

Phottix 85386 Premio черная снаружи и серебряная внутри подложка для зонта 120 см с отверстием для прибора.
Phottix (85385) Premio - черная подложка для зонта-отражателя диаметром 85 см.
Плотный черный рассеиватель диаметром 85 см. для передней части зонта Premio. Предназначен для улучшенного контроля рассеивания света, идеально подходит для создания портретов. Отражатель имеет отверстие для установки студийного осветителя или вспышки. Оборудованный рассеивателем зонт-отражатель превращается в полноценный софтбокс.