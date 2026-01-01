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Phottix 85386 Premio серебряная подложка для зонта 120 см

Phottix 85386 Premio серебряная подложка для зонта 120 см

Phottix
Артикул: NVF-9948

Phottix (85386) Premio - черная снаружи и серебряная внутри подложка для зонта диаметром 120 см.

Плотный отражатель диаметром 120 см. для зонта Premio. Предназначен для улучшенного контроля рассеивания света, идеально подходит для создания портретов. Подложка имеет отверстие для установки студийного осветителя или вспышки. Оборудованный серебряным отражателем зонт превращается в полноценный софтбокс.

Описание

Phottix 85386 Premio черная снаружи и серебряная внутри подложка для зонта 120 см с отверстием для прибора.

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