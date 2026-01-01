Godox RFT-14 Pro рефлектор 60° с сотами

Артикул: DAN-9160

Рефлектор Godox RFT-14 Pro 60° с сотами обеспечивает направленное и равномерное распределение света, используется для формирования яркого и четкого основного света или для равномерного фонового освещения. Крепление Bowens, диаметр 18 см, угол рассеяния 60. Запатентованный вентилируемый корпус рефлектора продлевает срок службы вашей вспышки и обеспечивает лучшую защиту, можно использовать совместно с сотами, шторками, гелевыми фильтрами, диффузором. Комплектуется сотовой насадкой для формирования более направленного светового пучка.

