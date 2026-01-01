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-10 %
Godox QR-P70T софтбокс параболический быстроскладной
Godox QR-P70T софтбокс параболический быстроскладной
Godox QR-P70T софтбокс параболический быстроскладной
Godox QR-P70T софтбокс параболический быстроскладной
Godox QR-P70T софтбокс параболический быстроскладной
Godox QR-P70T софтбокс параболический быстроскладной

Godox QR-P70T софтбокс параболический быстроскладной

Godox
Артикул: OLE-3243

Быстроскладной параболический октобокс диаметром 70 см и глубиной 34,1 см. Байонет Bowens. Отражающая серебристая внутренняя часть и съемные внутренний и передний тканевые рассеиватели, которые можно использовать по отдельности и вместе.

Описание

Характеристики:

  • Размеры 34,1 х 70 см
  • Вес 0,831 кг

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