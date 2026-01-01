Godox QR-P70T софтбокс параболический быстроскладной

Артикул: OLE-3243

Быстроскладной параболический октобокс диаметром 70 см и глубиной 34,1 см. Байонет Bowens. Отражающая серебристая внутренняя часть и съемные внутренний и передний тканевые рассеиватели, которые можно использовать по отдельности и вместе.