Godox QR-P70T софтбокс параболический быстроскладной

Характеристики:
- Размеры 34,1 х 70 см
- Вес 0,831 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Быстроскладной параболический октобокс диаметром 70 см и глубиной 34,1 см. Байонет Bowens. Отражающая серебристая внутренняя часть и съемные внутренний и передний тканевые рассеиватели, которые можно использовать по отдельности и вместе.
Характеристики:
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Комплектуется стойкой.
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