Godox RFT-13 Pro 65 стандартный рефлектор 21 см с байонетом Bowens

Рефлектор разработан для осветителей и вспышек, оснащенных креплением Bowens. Обеспечивает высокую производительность и равномерное распределение светового пучка. Может использоваться совместно с дополнительно приобретаемыми сотами, шторками, гелевыми фильтрами, диффузором.
Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов, а также цветных фильтров и фрострам. Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.