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Godox RFT-13 Pro 65 стандартный рефлектор 21 см с байонетом Bowens
Godox RFT-13 Pro 65 стандартный рефлектор 21 см с байонетом Bowens
Godox RFT-13 Pro 65 стандартный рефлектор 21 см с байонетом Bowens

Godox RFT-13 Pro 65 стандартный рефлектор 21 см с байонетом Bowens

Godox
Артикул: DAN-5480

Рефлектор Godox RFT-13 Pro 65 градусов.

Стандартный рефлектор диаметром 21 см с байонетом Bowens. Изготовлен из металла, цвет внутреннего покрытия - серебро. Угол рассеивания - 65 градусов.  

Описание

Рефлектор разработан для осветителей и вспышек, оснащенных креплением Bowens. Обеспечивает высокую производительность и равномерное распределение светового пучка. Может использоваться совместно с дополнительно приобретаемыми сотами, шторками, гелевыми фильтрами, диффузором.

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