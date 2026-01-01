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Godox AD-R9 рефлектор для AD600Pro

Godox AD-R9 рефлектор для AD600Pro

Godox
Артикул: DAN-3723

Рефлектор Godox AD-R9 для вспышки AD600 Pro.

Стандартный рефлектор для вспышки Godox AD600 Pro, предназначен для создания направленного (концентрированного) пучка света. Благодаря его отражающей поверхности смягчается переход из света в тень. Рефлектор изготовлен из алюминия и заключен в пластиковый кожух, внутри отражающее серебристое покрытие. Байонет - Bowens. В комплекте защитная крышка. Размер рефлектора позволяет беспрепятственно установить зонт в соответствующее отверстие на корпусе вспышки.

Описание

Характеристики:

  • совместимая вспышка - Godox AD600Pro
  • размер - 126х96 мм
  • вес - 203 г
  • материал - пластик, алюминий

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