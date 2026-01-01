Godox AD-R9 рефлектор для AD600Pro

Артикул: DAN-3723

Рефлектор Godox AD-R9 для вспышки AD600 Pro.

Стандартный рефлектор для вспышки Godox AD600 Pro, предназначен для создания направленного (концентрированного) пучка света. Благодаря его отражающей поверхности смягчается переход из света в тень. Рефлектор изготовлен из алюминия и заключен в пластиковый кожух, внутри отражающее серебристое покрытие. Байонет - Bowens. В комплекте защитная крышка. Размер рефлектора позволяет беспрепятственно установить зонт в соответствующее отверстие на корпусе вспышки.