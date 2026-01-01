Godox AD-R9 рефлектор для AD600Pro

Характеристики:
- совместимая вспышка - Godox AD600Pro
- размер - 126х96 мм
- вес - 203 г
- материал - пластик, алюминий
Москва
Малая Семеновская 3с6
Рефлектор Godox AD-R9 для вспышки AD600 Pro.
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Характеристики:
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