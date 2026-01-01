Godox Knowled M600Bi студийный светодиодный осветитель

Большая мощность прибора позволяет использовать его в больших фотостудиях, студиях вещания, для съемок на открытом воздухе или крупномасштабных сцен. Регулировка яркости от 0% до 100% позволяет быстро подобрать необходимое освещение к любой сцене без добавления фильтров, точность цветопередачи гарантирована индексами CRI/TLCI ≥96/97. Устройство оборудовано 4 режимами работы вентилятора: Cooling Mode (вентилятор включен), Off Mode (вентилятор выключен), Low-Speed Cooling Mode (низкая скорость вращения), High-Speed Cooling Mode (высокая скорость вращения). Дополнительно приобретаемая насадка FLS10 Fresnel усиливает световой поток и регулирует угол распространения света от точечного – 10°, до широкого – 35°. Компактная модульная конструкция осветителя c выносным блоком-контроллером, совмещенным с блоком питания и двумя аккумуляторными площадками, позволят разместить осветительное оборудование в любом месте, используя достаточно легкие осветительные стойки.
Осветитель идет в комплекте с кейсом для безопасной транспортировки и удобного хранения.
Особенности:
Входная мощность 730 Вт для создания яркого светового потока.
Регулировка яркости с точностью 10%, 1% или 0,1 % позволяет точно и быстро регулировать яркость.
21 предустановленный световой эффект в 7 категориях: «вспышка», «молния», «телевизор», «разбитая лампочка», «свеча», «огонь», «фейерверк».
Различные методы управления: пульт управления системы DMX512, беспроводное радиоуправление 2.4G, управление Bluetooth.
Два вида питания: от сети переменного тока или от батарей V-mount.
Аккумуляторный слот с кнопкой извлечения батареи поддерживает питание от одного аккумулятора.
Интуитивно понятный пользовательский интерфейс,
2,4-дюймовый ЖК-дисплей с регулируемой яркостью.
Отключаемый вентилятор с регулируемой скоростью для различных условий записи.
Характеристики:
- Цветопередача индекс CRI: ≥96
- Цветопередача индекс TLCI: ≥97
- Цветовая температура (Kelvin): 2800-6500 К
- Размеры прибора: 48,1 х 24,3 х 15,3 см
- Вес прибора: 3,7 кг