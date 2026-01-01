П-Фото (4201-2) кольцо переходное для Elinchrom

Арт. MTG-0271

Адаптер Kenko объектива M42 для камеры Canon EF-M позволяет использовать объективы с креплением M42 с камерой Canon EF-M. Адаптер полностью компенсирует рабочий отрезок и позволяет фокусироваться на бесконечности. Достоинством адаптера является его легкость, прочность крепления, совместимость со всеми моделями Canon EOS M.