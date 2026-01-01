П-Фото (4201-2) кольцо переходное для Elinchrom

Монопод QZSD Q120.
Четырехсекционный алюминиевый монопод. Максимальная нагрузка - 6 кг. Рабочая высота может изменяться от 55 до 165 см. В сложенном виде - 55 см. Крепления для аппаратуры - винт 3/8". Вес 400 г.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Кольцо переходное П-Фото (4201-2) для Elinchrom.
Кольцо-адаптер, предназначено для установки софтбокса на осветители с байонетом Elinchrom. Посадочные диаметры - 135, 144 и 150 мм. Нужный диаметр уточняйте при заказе у менеджера. Вес - 50 г.
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Монопод QZSD Q120.
Четырехсекционный алюминиевый монопод. Максимальная нагрузка - 6 кг. Рабочая высота может изменяться от 55 до 165 см. В сложенном виде - 55 см. Крепления для аппаратуры - винт 3/8". Вес 400 г.
Grifon SSA-SB6060 – квадробокс.
Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 см. Байонетное крепление SSA, 10 см. Вес - 0,7 кг.
Адаптер Kenko объектива M42 для камеры Canon EF-M позволяет использовать объективы с креплением M42 с камерой Canon EF-M. Адаптер полностью компенсирует рабочий отрезок и позволяет фокусироваться на бесконечности. Достоинством адаптера является его легкость, прочность крепления, совместимость со всеми моделями Canon EOS M.
Адаптер Fotokvant LFP-A49 для серии P на объектив 49 мм.
Кольцо-адаптер для квадратных фильтров серии P. Позволяет осуществить монтаж держателя фильтров серии P к передний панели на различные объективы. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами. Диаметр - 49 мм.