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П-Фото (4201-2) кольцо переходное для Elinchrom
П-Фото (4201-2) кольцо переходное для Elinchrom

П-Фото (4201-2) кольцо переходное для Elinchrom

П-Фото
Артикул: DAN-3371

Кольцо переходное П-Фото (4201-2) для Elinchrom.

Кольцо-адаптер, предназначено для установки софтбокса на осветители с байонетом Elinchrom. Посадочные диаметры - 135, 144 и 150 мм. Нужный диаметр уточняйте при заказе у менеджера. Вес - 50 г.


Описание

П-Фото (4201-2) кольцо переходное для Elinchrom

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