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Lumifor LAR-PF кольцо для софтбокса для Profoto

Lumifor LAR-PF кольцо для софтбокса для Profoto

Lumifor
Артикул: NVF-6194

Lumifor LAR-PF – кольцевой металлический адаптер для софтбокса. Предназначен для использования софтбоксов LUMIFOR с приборами типа Profoto.

Описание

Lumifor LAR-PF кольцо для софтбокса для Profoto

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