Lumifor LAR-PF кольцо для софтбокса для Profoto

Avenger E200 – втулочный адаптер-переходник диаметром 16–28 мм. Используется для стоек Junior и WindUp.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lumifor LAR-PF – кольцевой металлический адаптер для софтбокса. Предназначен для использования софтбоксов LUMIFOR с приборами типа Profoto.
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Avenger E200 – втулочный адаптер-переходник диаметром 16–28 мм. Используется для стоек Junior и WindUp.
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Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт. Размер 40х180 см. Байонет Bowens. Вес - 2,0 кг.