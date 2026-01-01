Avenger E600C – стальной адаптер 5/8 дюймов (16 мм) для установки зажимов Grip Heads и Super Clamp (SUPER CLAMP ADAPTERS).
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lumifor LAC-ELBW – переходник с приборов Bowens на насадки Elinchrom. Предназначен для крепления насадок типа Elinchrom на осветители Lumifor или Bowens.
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Avenger E600C – стальной адаптер 5/8 дюймов (16 мм) для установки зажимов Grip Heads и Super Clamp (SUPER CLAMP ADAPTERS).
Grifon N1 – кабель для пульта дистанционного управления фотокамерами системы Nikon.
Совместим с моделями D4s, D800E, D800, D700, D300s, D300, D200, D4, D3S, D3X, D3, D2Xs, D2X, D1X, D2Hs, D2H, D1H, D1, F100, N90s, F90X, F5, F6, F90. Разъемы N1 и микроджек - 2,5 мм.
Avenger D520 – держатель-зажим D200 с удлинительной штангой 1020 мм в комплекте.
Штанга дает дополнительную подъемную силу или может использоваться для установки небольшого осветительного прибора, флагов, масок гобо, или рефлектора. Вес - 1,7 кг.
Avenger 2 1/2 GRIP HEAD BLACK – металлический зажим черного цвета для установки на стандартную стойку (втулочный адаптер 16 мм). Предназначен для установки флагов, отражателей, журавлей, штанг и прочего студийного оборудования.