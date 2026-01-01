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Godox S-R1 адаптер для магнитных аксессуаров
Godox S-R1 адаптер для магнитных аксессуаров

Godox S-R1 адаптер для магнитных аксессуаров

Godox
Артикул: DAN-4201

Адаптер Godox S-R1 для магнитных аксессуаров.

Позволяет устанавливать световые модифкаторы с круглым магнитным креплением на накамерные вспышки с прямоугольной головой. Размер головыи вспышки от 42 до 55 мм. Внимание! Адаптор не подходит для маленьких вспышек (Godox TT350, V350).

Описание

Адаптер совместим со вспышками серий Godox V860II, V850II, TT685 и TT600, а также со вспышками других производителей, включая Canon, Nikon, Sony, Pentax и Olympus.

Приспособление обеспечивает совместимость большинства популярных вспышек на рынке с комплектом модификаторов AK-R1 (продается отдельно), который включает в себя 4-лепестковые шторки, снут, отражатель, сотовую решетку, купольный диффузор, рассеиватели и конверсионные фильтры.

Резиновые прокладки с сетчатым покрытием на внутренних поверхностях адаптера обеспечивают надежный захват без царапин, а винт сверху помогает плотно установить адаптер на вспышках разных размеров.

 

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