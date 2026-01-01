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Godox AK-R1 комплект насадок для вспышек AD200
Godox AK-R1 комплект насадок для вспышек AD200
Godox AK-R1 комплект насадок для вспышек AD200
Godox AK-R1 комплект насадок для вспышек AD200
Godox AK-R1 комплект насадок для вспышек AD200
Godox AK-R1 комплект насадок для вспышек AD200
Godox AK-R1 комплект насадок для вспышек AD200
Godox AK-R1 комплект насадок для вспышек AD200
Godox AK-R1 комплект насадок для вспышек AD200
Godox AK-R1 комплект насадок для вспышек AD200
Godox AK-R1 комплект насадок для вспышек AD200
Godox AK-R1 комплект насадок для вспышек AD200
Godox AK-R1 комплект насадок для вспышек AD200
Godox AK-R1 комплект насадок для вспышек AD200
Godox AK-R1 комплект насадок для вспышек AD200
Godox AK-R1 комплект насадок для вспышек AD200
Godox AK-R1 комплект насадок для вспышек AD200

Godox AK-R1 комплект насадок для вспышек AD200

Godox
Артикул: DAN-4203

Комплект насадок Godox AK-R1 для вспышек AD200.

Комплект модификаторов с магнитным креплением для вспышек AD200, которые максимизируют возможности головы. В комплект входят: четырехлепестковые шторки, снут, отражатель, сотовая решетка, купольный диффузор, рассеиватели и конверсионные фильтры. Насадки совместимы со вспышками Godox серии V1.


Описание

Godox AK-R1 комплект насадок для вспышек AD200

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