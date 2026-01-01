Falcon Eyes SN-BW-SS кольцо переходное

Арт. NVF-7147

Grifon R-82 T – отражатель предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Диаметр диска, см – 82.