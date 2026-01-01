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Falcon Eyes SN-BW-SS кольцо переходное
Falcon Eyes SN-BW-SS кольцо переходное

Falcon Eyes SN-BW-SS кольцо переходное

Falcon Eyes
Артикул: DAN-1259

Кольцо Falcon Eyes SN-BW-SS переходное.

Металическое переходное кольцо для установки светоформирующих насадок с байонетом SS на осветители с байонетом Bowens. Вес - 80 гр.

Описание

Falcon Eyes SN-BW-SS кольцо переходное

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