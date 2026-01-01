Falcon Eyes SN-BW-SS кольцо переходное

Grifon SN-10 – насадка для установки различных модификаторов света с байонетом Bowens на осветители серии SS с посадочным диаметром до 97 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Кольцо Falcon Eyes SN-BW-SS переходное.
Металическое переходное кольцо для установки светоформирующих насадок с байонетом SS на осветители с байонетом Bowens. Вес - 80 гр.
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Grifon SN-10 – насадка для установки различных модификаторов света с байонетом Bowens на осветители серии SS с посадочным диаметром до 97 мм.
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