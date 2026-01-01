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Godox VSA-ID диафрагма ирисовая для проекционной насадки

Godox VSA-ID диафрагма ирисовая для проекционной насадки

Godox
Артикул: DAN-9150

Godox VSA-ID диафрагма ирисовая для проекционной насадки

Godox VSA-ID – ирисовая диафрагма для проекционной насадки VSA, используется совместно с проекционными насадками Godox VSA-19K, Godox VSA-26K, Godox VSA-36K.
Позволяет плавно изменять диаметр пучка света от точечного до широкого, и тем самым регулировать угол распространения света. 18 лепестков создают практически идеальное круглое отверстие диаметром от 4 до 61 мм. Удобная ручка с резиновым наконечником.

Описание

Godox VSA-ID диафрагма ирисовая для проекционной насадки

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