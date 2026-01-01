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Малая Семеновская 3с6
Godox VSA-ID диафрагма ирисовая для проекционной насадки
Godox VSA-ID – ирисовая диафрагма для проекционной насадки VSA, используется совместно с проекционными насадками Godox VSA-19K, Godox VSA-26K, Godox VSA-36K.
Позволяет плавно изменять диаметр пучка света от точечного до широкого, и тем самым регулировать угол распространения света. 18 лепестков создают практически идеальное круглое отверстие диаметром от 4 до 61 мм. Удобная ручка с резиновым наконечником.
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Набор фолиевых (гелевых) светофильтров Godox VSA-11C для коррекции цветовой температуры света от различных источников при съемке различных объектов. Размеры фильтра 120х120 мм. В набор включены 16 фильтров различных цветов. Применяются с проекционными насадками Godox VSA-19K, Godox VSA-26K, Godox VSA-36K для совместной работы с осветителями, оснащенными популярным байонетом Bowens.
Godox VSA-GS4 набор масок гобо.
Комплект состоит из 6 масок GOBO для проекционных насадок Godox VSA-19K, Godox VSA-26K, Godox VSA-36K, выполнены из металла, диаметр 86 мм.